Джон Вік 3: вийшов сюжетний уривок блокбастера з Кіану Рівзом

На YouTube-каналі з'явився сюжетний уривок майбутнього блокбастера Джон Вік: Частина 3 – Парабелум з Кіану Рівзом у головній ролі. Вихід фільму очікується в травні цього року.

У відео ми бачимо головного героя, який сідає зі своєю собакою в таксі в той час, як за вікном йде проливний дощ. Дорогою вони потрапляють у затор, і Джон вирішує покинути машину. Він просить водія відвезти собаку в готель.

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Кіану Рівз у фільмі постає в образі елітного найманого вбивці, який вирішив піти у відставку. Однак зрештою він сам стає мішенню кілерів. У ролях, окрім Кіану, знялися Холлі Беррі, Ієн Макшейн, Рубі Роуз, Хіроюкі Санада, Лоуренс Фішберн. Режисером фільму став Чад Стахелські, який зняв до цього дві перші частини серії.

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