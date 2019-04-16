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Кіану Рівз вперше за багато років знявся для глянцю

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Зірка постав в образі Джона Віка - фото 1
Зірка постав в образі Джона Віка / Entertainment Tonight

Актор Кіану Рівз знявся для видання GQ і дуже потішив фанатів, адже Кіану один з тих акторів, які не люблять світитися в глянці і відвідувати модні голлівудські вечірки.

Однак для просування майбутнього сиквела Джона Віка актор зробив виняток і взяв участь фотосесії для видання GQ. Для шанувальників це стало приємним сюрпризом.

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Зірка постав в образі свого героя на чорно-білих фотографіях. Під час нуарной фотосесії Рівз приміряв костюми від різних модних будинків, залишивши при цьому щетину і розпущене волосся. Брутальний образ сподобався більшості його шанувальників, які вже давно не бачили улюбленого актора на сторінках глянцевих видань.

Кіану розповів в інтерв'ю, що франшиза про найманого вбивцю допомогла йому поміняти свою думку про бойовики, і тепер він готовий працювати над Джоном Віком, "поки його носять ноги і глядачі хочуть його бачити".

Кіану Рівз вперше за багато років знявся для глянцю - фото 321798

Кіану Рівз вперше за багато років знявся для глянцю - фото 321799

Кіану Рівз вперше за багато років знявся для глянцю - фото 321800

Кіану Рівз вперше за багато років знявся для глянцю - фото 321801

Кіану Рівз вперше за багато років знявся для глянцю - фото 321802

Кіану Рівз вперше за багато років знявся для глянцю - фото 321803

Кіану Рівз вперше за багато років знявся для глянцю - фото 321804

Кіану Рівз вперше за багато років знявся для глянцю - фото 321805

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Джерело: malefashiontrends
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