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Кіану Рівз кличе пограти у Cyberpunk 2077: дивіться проморолик довгоочікуваної гри

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Кіану Рівз знявся у проморолику гри Cyberpunk 2077 - фото 1
Кіану Рівз знявся у проморолику гри Cyberpunk 2077

Студія CD Projekt Red опублікувала новий проморолик гри "Cyberpunk 2077", в якій Кіану Рівз зіграв гітариста з кібернетичною рукою Джонні Сільверхенда. Раніше актор презентував проєкт на конференції E3 у Лос-Анджелесі, а його персонаж з'явився в кінематографічному трейлері.

Дивіться ролик на Радіо МАКСИМУМ!

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"Що робить когось злочинцем у 2077? Те, що його спіймали. У Найт-Сіті ви можете стати ким завгодно і чим завгодно, якщо ваше тіло може собі це дозволити", – каже Кіану у відео.

Гравцям "Cyberpunk 2077" належить діяти від імені найманого злочинця, що намагається роздобути унікальний імплант, який є ключем до безсмертя. Передбачені можливість модифікації персонажа, зміна набору навичок і стилю гри.

"Cyberpunk 2077" вийде 19 листопада на Xbox One, Playstation 4 і PC. Трохи пізніше вона стане доступна на Google Stadia, а також нових консолях Xbox Series X і PlayStation 5.

У записі саундтреку гри брали участь A$AP Rocky, Grimes, Ніна Кравіц, Біллі Айліш і багато інших відомих виконавців.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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