Кеті Перрі й Орландо Блум розсекретили стать майбутньої дитини

Через кілька місяців американська співачка Кеті Перрі та голлівудський актор Орландо Блум стануть батьками. Днями артисти нарешті розсекретили стать дитини.

Свою вагітність 35-річна Кеті Перрі підтвердила на початку березня. Тоді вона повідомила про "цікавий стан" у відеокліпі на пісню Never Worn White. Після цього Перрі говорила про те, що хотіла б народити дівчинку.

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Як стало відомо 4 квітня, мрія співачки здійснилася. У "зіркової" пари народиться дівчинка. Про це Кеті розповіла на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Вона опублікувала фото свого коханого Орландо Блума, вимазаного в ніжно-рожевому кремі.

"Це дівчинка", – повідомила громадськості співачка.

Друзі та шанувальники артистки почали вітати майбутніх батьків з тим, що у них народиться донечка.

Нагадаємо, що для Блума ця дитина стане другою, а для Перрі – першою. Через пандемію коронавірусу парі довелося відкласти весілля, яке вони хотіли зіграти в Японії.

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