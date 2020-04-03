Вагітна Кеті Перрі знялася без макіяжу

Зіркова наречена актора Орландо Блума співачка Кеті Перрі показала, як без гриму виглядає вдома під час карантину.

Відома американська співачка Кеті Перрі показала знімок без макіяжу. Домашнє фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Вагітна наречена Орландо Блума зробила селфі у світлому халаті. Співачка недбало зачесала волосся набік. При цьому Перрі позує повністю без макіяжу. Раніше зірка також показала кумедний знімок, на якому вона їсть солоні огірки. Користувачі мережі зазначили, що зірка виглядає приголомшливо навіть без макіяжу.

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