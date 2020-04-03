Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Вагітна Кеті Перрі знялася без макіяжу

  • 42
Кеті Перрі - фото 1
Кеті Перрі / caitik

Зіркова наречена актора Орландо Блума співачка Кеті Перрі показала, як без гриму виглядає вдома під час карантину.

Відома американська співачка Кеті Перрі показала знімок без макіяжу. Домашнє фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Настя Каменських показала свою найкращу подружку

Вагітна наречена Орландо Блума зробила селфі у світлому халаті. Співачка недбало зачесала волосся набік. При цьому Перрі позує повністю без макіяжу. Раніше зірка також показала кумедний знімок, на якому вона їсть солоні огірки. Користувачі мережі зазначили, що зірка виглядає приголомшливо навіть без макіяжу.

Вагітна Кеті Перрі знялася без макіяжу - фото 395938

Вагітна Кеті Перрі знялася без макіяжу - фото 395939

Читайте також: Зірка The Pussycat Dolls знялася у прозорому боді: пікантне фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Перевірте своє почуття гумору, доповнивши популярні жарти
  • 01 квітня, 14:00
  • 4524
Як змінилася бразильська супермодель Ізабелі Фонтана: фото 18+
  • 30 березня, 17:21
  • 1758
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2202522
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз