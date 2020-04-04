Я б лизнув: сексуальна Оля Цибульська похизувалась відвертим образом

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.

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Почнемо цього тижня з Лесі Нікітюк, котра похизувалася апетитними формами на своїй сторінці в інстаграмі. Розкішні вигини популярної української телеведучі відразу ж надихнули її підписників на написання компліментів і коментарів: "Класна задниця! Я б із нею замутив", "Леська, яка ж ти красива", "Вау, як же це чарівно", "Молода садівниця-вовчиця", "Кім нервово закурила, коли побачила Лесю Іванівну".

Леся Нікітюк вивалила в мережу свої булки

Карантин змушує зірок знімати та викладати кумедні відео. Не минулося й без Наді Дорофєєвої, котра потішила своїх фанатів спокусливим відео, на якому танцює та вихиляється у такт музиці. Не дивно, що набігло безліч коментаторів, які засипали співачку компліментами та теплими словами: "Найстильніша ікона стилю", "Так неймовірно! Тащусь просто", "Дуже круто станцювала", "Танці Наді, як окремий вид мистецтва", "Надька, ти найкраща", "Йшла біс його знає який тиждень карантину", "Твої танці підіймають настрій".

Колишня учасниця шоу "Від пацанки до панянки" Маша Пересьолкіна вирішила показати, як готуються красуні під час карантину. Дивіться це відео та надихайтесь, адже самоізоляція – це не про розтягнуті домашні штани, гульку та старий улюблений светрик. P.S. фінал відео вам однозначно сподобається. Принаймні коментатори це підтверджують: "Ахаха... просто про життя", "Браво", "Неймовірна", "Я ридаю", "А як же в магазин по гречку?", "Красуня, як завжди", "Неймовірна! Мені більше нічого сказати", "Ех, життєво. Хоча я навіть на весілля так не одягалась. А ти, як завжди, заворожуюча", "Тобі завжди потрібно бути красунею".

Співачка Оля Цибульська вразила своїх підписників сміливими образом. Просто гляньте, що ця ефектна кобіта собі дозволяє. Не дивно, що коментатори не скупилися на компліменти: "Вау! Ви шикарно виглядаєте", "Яка ж ви файна", "Оля, ви дуже гарно виглядаєте", "Богиня краси", "Дуже сексуальна", "Я б твоє морозиво лизнув".

Влад Яма показав, як виглядає під час карантину. Таким ми його давненько не бачили. Щоправда, коментатори запідозрили, що з цим фото щось не так: "Владік, що з тобою?", "Схожий на Ель Кравчука", "Вау! Влад, ви використовували кінський шампунь?"," Та це ж фотошоп. Відразу ж видно", "Фотошоп! З першим квітня", "Ууу... фото зроблено значно раніше, адже сережок зараз не носить", "Тепер я бачила все", "Дуже гарно! Мені так більше подобається", "Вам дуже круто", "А так краще".

Влад Яма під час карантину трішки заріс

Наостанок залишимо вам неймовірну Аллу Костромічову, яка також показала, як правильно та стильно проводити карантин. Насолоджуйтесь та не полінуйтесь поставити їй вподобайку під цим відео, а також написати коментар. "Це найкрасивіший виніс сміття у моїй пам'яті", "Оскара! Найкраще, що я бачила", "Найвишуканіше викидання сміття, яке бачило людство", "Дівчатка такі дівчатка".

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