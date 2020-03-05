Кеті Перрі вперше стане мамою

Епатажна американська співачка Кеті Перрі та британський актор Орландо Блум готуються вперше стати батьками. До такого висновку прийшли шанувальники після того, як побачили відеокліп на пісню Never Worn White, який співачка опублікувала на своєму каналі на YouTube.

Чутки про те, що Кеті Перрі вагітна, з'явилися на початку 2020 року. А днями зірка виклала в Instagram в сторіс тизер свого нового кліпу на трек "Never Worn White", з якого стало ясно, що зіркова сім'я чекає поповнення. Термін вагітності 35-річної співачки вже кілька місяців, оскільки появу на світ малюка пара чекає вже влітку.

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Так, у кадрах нового кліпу Кеті Перрі з'явилася з уже помітним округлим животиком. Зокрема, у відео співачка позує в білому платті з глибоким вирізом, який підкреслив, що змінилися форми знаменитості.

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