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Мариновані помідори на зиму: смачні рецепти консервацій
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Помідори на зиму зробити дуже легко та швидко. Мариновані помідори виходять соковиті, смачні, солодкі і чудово підходять для закуски. Консервовані помідори – швидкі і прості рецепти на будь-який смак від Радіо МАКСИМУМ.
Помідори половинками
Інгредієнти:
- Помідори 1-1,2 кг
- Цибуля ріпчаста 0,1 кг
- Часник 1 зубчик
- Перець запашний горошком 3 шт.
- Перець чорний горошком 3 шт.
- Желатин 2 ст. ложки
- Вода 0,5 л
- Цукор 1 ст. ложка
- Сіль 1 ст. ложка
- Оцет 9% 50-60 г
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Рецепт приготування помідорів половинками:
- Попередньо замочити желатин в 1 склянці води на 3 години. Помідори вимити, обтерти насухо і порізати на 2-4 частини. Цибулю почистити, помити і нарізати кільцями, часник очистити і розрізати навпіл або нарізати шматочками.
- Банки добре промити, простерилізувати будь-яким способом. Укласти в стерилізовані банки. Закип'ятити воду, додати сіль, цукор, добре розмішати і влити желатин. Дати заливці закипіти, влити оцет і зняти з вогню.
- Покласти цибулю і часник зверху помідорів. Підготовлені банки з овочами залити киплячим маринадом. Накрити помідори в желатиновій заливці прокип'яченими кришками і стерилізувати 10 хвилин. Помідори в заливці швидко герметично закупорити і охолодити. Половинки помідорів в желатиновій заливці готові.
Складність приготування (4/10), витрачений час 1 година.
Мариновані помідори з медом і часником
Інгредієнти:
- 1,5-1,8 кг маленьких твердих помідорів
- 1 головка часнику
- 3 ст. л. солі
- 6 ст. л. меду
- 3 парасольки кропу
- 1,5 листя хрону
- 6 листочків чорної смородини
- 6 парасольок гвоздики
- 9 горошин білого перцю
- Приблизно 3 літри води
Рецепт приготування маринованих помідорів з медом і часником:
- Часник очистити, нарізати шматочками уздовж. У помідорів зрізати верхівки, зробити в центрі надріз і нашпигувати часником. У стерилізовані банки укласти хрін, кріп, смородину і помідори.
- У воду додати перець, гвоздику, сіль, мед, все закип'ятити. Залити маринадом помідори, прикрити кришкою, залишити хвилин на 5. Злити маринад назад в каструлю, закип'ятити. Виконати цю процедуру 3 рази, після чого банки закатати і перевернути до повного охолодження.
- Помідори, мариновані з медом, готові до вживання за 2-3 дні.
Складність приготування (5/10), витрачений час 50 хвилин.
Помідори у власному соку
Інгредієнти:
- Помідори 450-550 г
- Сік томатний 500-600 мл
- Сіль 0,5-0,75 ст. ложки
- Цукор 1-1,5 ст. ложки
- Часник 20-30 г
- Хрін 20-30 г
- Перець болгарський червоний 60 г
Рецепт приготування помідорів у власному соку:
- Вимити помідори, проколоти в основі. Перець очистити від насіння, нарізати і перемолоти. Хрін і часник очистити і теж перемолоти. Закип'ятити воду.
- Помідори укласти в підготовлені банки, залити окропом на 10 хвилин. У томатний сік додати прянощі (сіль, перець, часник, хрін). Прокип'ятити суміш. Потім окріп злити і залити киплячим, добре провареним томатним соком зі спеціями і прянощами. Після цього помідори у власному соку закупорити.
Складність приготування (3/10), витрачений час 40 хвилин.
Помідори солодкі на зиму
Інгредієнти:
- Помідори 2-2,5 кг
- Сіль 2 ст. л.
- Цукор 3 ст. л.
- Оцет 9% 3 ст. л.
- Зелень селери за смаком
- Лавровий лист 2 шт.
- Перець запашний горошком 2-3 шт.
- Перець чорний горошком 5-7 шт.
- Перець солодкий 1 шт.
- Цибуля 1 шт.
- Часник 3-4 зубчики
- Перець гіркий за смаком
Рецепт приготування помідорів солодких на зиму:
- Помідори миємо, відбираємо плоди середньої величини. Готуємо спеції, кріп, солодкий перець, цибулю, селеру, часник.
- Укладаємо на дно банки перець горошком, перець запашний горошком, лавровий лист, зелень, часник, цибулю і солодкий перець. Наповнюємо банку помідорами.
- Заливаємо окропом і даємо трохи охолонути. Зливаємо воду в каструлю, додаємо на 3-літрову банку 2 столові ложки солі і 3 столові ложки цукру, кип'ятимо і заливаємо маринадом банки, не забуваючи додати 0,5 чарки оцту (3 ст. л.).
- Після того, як залили маринадом банки, закочуємо кришки і залишаємо солодкі помідори в банках остигати.
Складність приготування (6/10), витрачений час 1 година.
Мариновані помідори з цибулею
Інгредієнти:
- Помідори
- Цибуля ріпчаста 1 шт.
- Зелень селери 1 гілочка
- Перець гострий 0,3 шт.
- Перець солодкий 1 шт.
- Сіль 1 ст. ложка
- Цукор 1 ст. ложка
- Оцет 9% 40 мл
Рецепт приготування маринованих помідорів з цибулею:
- Банки простерилізувати. Помідори, цибулю, перець і селеру укласти в банки. Залити крутим окропом. Накрити стерилізованими кришками і залишити на 20 хвилин. Злити рідину з банок в каструлю. Додати в каструлю цукор і сіль. Розсіл закип'ятити.
- У кожну банку додати по 40 мл оцту. Залити помідори киплячим розсолом. У каструлю з холодною водою помістити банки, поставити на вогонь, довести до кипіння і стерилізувати 10 хвилин. Банки закатати. Зберігати мариновані помідори з цибулею і селерою можна при кімнатній температурі.
Складність приготування (4/10), витрачений час 50 хвилин.
Квашені помідори з перцем
Інгредієнти:
- Помідор 2 кг
- Перець болгарський 500 г
- Часник 1 гол.
- Вода 2 л
- Сіль 3 ст.л.
- Лавровий лист 3 шт.
Рецепт приготування квашених помідорів з перцем:
- Помідори і перець вимити. Видалити плодоніжки і насіння у перця. Часник очистити, зелень промити. Укласти помідори в емальований посуд, перекладаючи їх листям хрону, перцем і часником.
- Приготувати розсіл, прокип'ятивши 3 хвилини воду з сіллю і лавровим листом. Залити гарячим розсолом помідори так, щоб вони були покриті повністю. Зверху поставити невеликий гніт і залишити на 3 дні при кімнатній температурі. Смачного!
Складність приготування (4/10), витрачений час 40 хвилин.
Мариновані зелені помідори
Інгредієнти:
- Помідори зелені (черрі) 1-1,5 кг
- Сіль велика морська 300-400 г
- Оцет винний 6% 700-800 мл
- Оливкова олія 500 мл
- Орегано
- Перець гострий червоний сушений
Рецепт приготування маринованих зелених помідорів:
- Помідори ретельно миємо й видаляємо плодоніжки. Можна використовувати будь-які сорти помідорів, не обов'язково черрі. Розрізаємо помідори навпіл. Засипаємо сіллю. Ретельно перемішуємо. Залишаємо на 5-6 годин.
- Перекидаємо помідори в друшляк, щоб стекла рідина. Ні в якому разі не промивати водою! Перекладаємо помідори знову в каструлю. Заливаємо 6-процентним винним білим оцтом і залишаємо на 12 годин. За бажанням ви можете замаринувати разом з помідорами ріпчасту цибулю або зубчики часнику.
- Помідори знову перекидаємо в друшляк. Викладаємо на кухонний рушник, щоб підсушити. Тепер закладаємо в сухі стерильні банки шари помідорів, пересипаючи орегано і шматочками сухого гострого перцю. Заливаємо оливковою олією, злегка приминаючи виделкою, щоб не залишалося бульбашок повітря. Закриваємо стерильними сухими кришками. Через місяць мариновані зелені помідори можна куштувати.
Складність приготування (7/10), витрачений час 2 години.
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