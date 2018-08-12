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Мариновані помідори на зиму: смачні рецепти консервацій

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Консервовані помідори – швидкі і прості рецепти - фото 1
Консервовані помідори – швидкі і прості рецепти / Prospect: The Pantry

Помідори на зиму зробити дуже легко та швидко. Мариновані помідори виходять соковиті, смачні, солодкі і чудово підходять для закуски. Консервовані помідори – швидкі і прості рецепти на будь-який смак від Радіо МАКСИМУМ.

Помідори половинками

Інгредієнти:​​

  • Помідори 1-1,2 кг
  • Цибуля ріпчаста 0,1 кг
  • Часник 1 зубчик
  • Перець запашний горошком 3 шт.
  • Перець чорний горошком 3 шт.
  • Желатин 2 ст. ложки
  • Вода 0,5 л
  • Цукор 1 ст. ложка
  • Сіль 1 ст. ложка
  • Оцет 9% 50-60 г

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Мариновані помідори половинками

Рецепт приготування помідорів половинками:

  1. Попередньо замочити желатин в 1 склянці води на 3 години. Помідори вимити, обтерти насухо і порізати на 2-4 частини. Цибулю почистити, помити і нарізати кільцями, часник очистити і розрізати навпіл або нарізати шматочками.
  2. Банки добре промити, простерилізувати будь-яким способом. Укласти в стерилізовані банки. Закип'ятити воду, додати сіль, цукор, добре розмішати і влити желатин. Дати заливці закипіти, влити оцет і зняти з вогню.
  3. Покласти цибулю і часник зверху помідорів. Підготовлені банки з овочами залити киплячим маринадом. Накрити помідори в желатиновій заливці прокип'яченими кришками і стерилізувати 10 хвилин. Помідори в заливці швидко герметично закупорити і охолодити. Половинки помідорів в желатиновій заливці готові.

Складність приготування (4/10), витрачений час 1 година.

Мариновані помідори з медом і часником

Інгредієнти:​​

  • 1,5-1,8 кг маленьких твердих помідорів
  • 1 головка часнику
  • 3 ст. л. солі
  • 6 ст. л. меду
  • 3 парасольки кропу
  • 1,5 листя хрону
  • 6 листочків чорної смородини
  • 6 парасольок гвоздики
  • 9 горошин білого перцю
  • Приблизно 3 літри води
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Помідори з медом і часником

Рецепт приготування маринованих помідорів з медом і часником:

  1. Часник очистити, нарізати шматочками уздовж. У помідорів зрізати верхівки, зробити в центрі надріз і нашпигувати часником. У стерилізовані банки укласти хрін, кріп, смородину і помідори.
  2. У воду додати перець, гвоздику, сіль, мед, все закип'ятити. Залити маринадом помідори, прикрити кришкою, залишити хвилин на 5. Злити маринад назад в каструлю, закип'ятити. Виконати цю процедуру 3 рази, після чого банки закатати і перевернути до повного охолодження.
  3. Помідори, мариновані з медом, готові до вживання за 2-3 дні.

Складність приготування (5/10), витрачений час 50 хвилин.

Помідори у власному соку

Інгредієнти:​

  • Помідори 450-550 г
  • Сік томатний 500-600 мл
  • Сіль 0,5-0,75 ст. ложки
  • Цукор 1-1,5 ст. ложки
  • Часник 20-30 г
  • Хрін 20-30 г
  • Перець болгарський червоний 60 г
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Мариновані помідори у власному соці

Рецепт приготування помідорів у власному соку:

  1. Вимити помідори, проколоти в основі. Перець очистити від насіння, нарізати і перемолоти. Хрін і часник очистити і теж перемолоти. Закип'ятити воду.
  2. Помідори укласти в підготовлені банки, залити окропом на 10 хвилин. У томатний сік додати прянощі (сіль, перець, часник, хрін). Прокип'ятити суміш. Потім окріп злити і залити киплячим, добре провареним томатним соком зі спеціями і прянощами. Після цього помідори у власному соку закупорити.

Складність приготування (3/10), витрачений час 40 хвилин.

Помідори солодкі на зиму

Інгредієнти:​

  • Помідори 2-2,5 кг
  • Сіль 2 ст. л.
  • Цукор 3 ст. л.
  • Оцет 9% 3 ст. л.
  • Зелень селери за смаком
  • Лавровий лист 2 шт.
  • Перець запашний горошком 2-3 шт.
  • Перець чорний горошком 5-7 шт.
  • Перець солодкий 1 шт.
  • Цибуля 1 шт.
  • Часник 3-4 зубчики
  • Перець гіркий за смаком
Солодкі помідори на зиму - фото 269447
Солодкі помідори на зиму

Рецепт приготування помідорів солодких на зиму:

  1. Помідори миємо, відбираємо плоди середньої величини. Готуємо спеції, кріп, солодкий перець, цибулю, селеру, часник.
  2. Укладаємо на дно банки перець горошком, перець запашний горошком, лавровий лист, зелень, часник, цибулю і солодкий перець. Наповнюємо банку помідорами.
  3. Заливаємо окропом і даємо трохи охолонути. Зливаємо воду в каструлю, додаємо на 3-літрову банку 2 столові ложки солі і 3 столові ложки цукру, кип'ятимо і заливаємо маринадом банки, не забуваючи додати 0,5 чарки оцту (3 ст. л.).
  4. Після того, як залили маринадом банки, закочуємо кришки і залишаємо солодкі помідори в банках остигати.

Складність приготування (6/10), витрачений час 1 година.

Мариновані помідори з цибулею

Інгредієнти:​

  • Помідори
  • Цибуля ріпчаста 1 шт.
  • Зелень селери 1 гілочка
  • Перець гострий 0,3 шт.
  • Перець солодкий 1 шт.
  • Сіль 1 ст. ложка
  • Цукор 1 ст. ложка
  • Оцет 9% 40 мл
Консервація помідорів з цибулею - фото 269448
Консервація помідорів з цибулею

Рецепт приготування маринованих помідорів з цибулею:

  1. Банки простерилізувати. Помідори, цибулю, перець і селеру укласти в банки. Залити крутим окропом. Накрити стерилізованими кришками і залишити на 20 хвилин. Злити рідину з банок в каструлю. Додати в каструлю цукор і сіль. Розсіл закип'ятити.
  2. У кожну банку додати по 40 мл оцту. Залити помідори киплячим розсолом. У каструлю з холодною водою помістити банки, поставити на вогонь, довести до кипіння і стерилізувати 10 хвилин. Банки закатати. Зберігати мариновані помідори з цибулею і селерою можна при кімнатній температурі.

Складність приготування (4/10), витрачений час 50 хвилин.

Квашені помідори з перцем

Інгредієнти:​

  • Помідор 2 кг
  • Перець болгарський 500 г
  • Часник 1 гол.
  • Вода 2 л
  • Сіль 3 ст.л.
  • Лавровий лист 3 шт.
Квашенні помідори з перцем - фото 269449
Квашенні помідори з перцем

Рецепт приготування квашених помідорів з перцем:

  1. Помідори і перець вимити. Видалити плодоніжки і насіння у перця. Часник очистити, зелень промити. Укласти помідори в емальований посуд, перекладаючи їх листям хрону, перцем і часником.
  2. Приготувати розсіл, прокип'ятивши 3 хвилини воду з сіллю і лавровим листом. Залити гарячим розсолом помідори так, щоб вони були покриті повністю. Зверху поставити невеликий гніт і залишити на 3 дні при кімнатній температурі. Смачного!

Складність приготування (4/10), витрачений час 40 хвилин.

Мариновані зелені помідори

Інгредієнти:​

  • Помідори зелені (черрі) 1-1,5 кг
  • Сіль велика морська 300-400 г
  • Оцет винний 6% 700-800 мл
  • Оливкова олія ​​500 мл
  • Орегано
  • Перець гострий червоний сушений
Як закрити зелені помідори - фото 269450
Як закрити зелені помідори

Рецепт приготування маринованих зелених помідорів:

  1. Помідори ретельно миємо й видаляємо плодоніжки. Можна використовувати будь-які сорти помідорів, не обов'язково черрі. Розрізаємо помідори навпіл. Засипаємо сіллю. Ретельно перемішуємо. Залишаємо на 5-6 годин.
  2. Перекидаємо помідори в друшляк, щоб стекла рідина. Ні в якому разі не промивати водою! Перекладаємо помідори знову в каструлю. Заливаємо 6-процентним винним білим оцтом і залишаємо на 12 годин. За бажанням ви можете замаринувати разом з помідорами ріпчасту цибулю або зубчики часнику.
  3. Помідори знову перекидаємо в друшляк. Викладаємо на кухонний рушник, щоб підсушити. Тепер закладаємо в сухі стерильні банки шари помідорів, пересипаючи орегано і шматочками сухого гострого перцю. Заливаємо оливковою олією, злегка приминаючи виделкою, щоб не залишалося бульбашок повітря. Закриваємо стерильними сухими кришками. Через місяць мариновані зелені помідори можна куштувати.

Складність приготування (7/10), витрачений час 2 години.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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