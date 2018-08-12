Мариновані помідори на зиму: смачні рецепти консервацій

Помідори на зиму зробити дуже легко та швидко. Мариновані помідори виходять соковиті, смачні, солодкі і чудово підходять для закуски. Консервовані помідори – швидкі і прості рецепти на будь-який смак від Радіо МАКСИМУМ.

Помідори половинками

Інгредієнти:​​

Помідори 1-1,2 кг

Цибуля ріпчаста 0,1 кг

Часник 1 зубчик

Перець запашний горошком 3 шт.

Перець чорний горошком 3 шт.

Желатин 2 ст. ложки

Вода 0,5 л

Цукор 1 ст. ложка

Сіль 1 ст. ложка

Оцет 9% 50-60 г

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Мариновані помідори половинками

Рецепт приготування помідорів половинками:

Попередньо замочити желатин в 1 склянці води на 3 години. Помідори вимити, обтерти насухо і порізати на 2-4 частини. Цибулю почистити, помити і нарізати кільцями, часник очистити і розрізати навпіл або нарізати шматочками. Банки добре промити, простерилізувати будь-яким способом. Укласти в стерилізовані банки. Закип'ятити воду, додати сіль, цукор, добре розмішати і влити желатин. Дати заливці закипіти, влити оцет і зняти з вогню. Покласти цибулю і часник зверху помідорів. Підготовлені банки з овочами залити киплячим маринадом. Накрити помідори в желатиновій заливці прокип'яченими кришками і стерилізувати 10 хвилин. Помідори в заливці швидко герметично закупорити і охолодити. Половинки помідорів в желатиновій заливці готові.

Складність приготування (4/10), витрачений час 1 година.

Мариновані помідори з медом і часником

Інгредієнти:​​

1,5-1,8 кг маленьких твердих помідорів

1 головка часнику

3 ст. л. солі

6 ст. л. меду

3 парасольки кропу

1,5 листя хрону

6 листочків чорної смородини

6 парасольок гвоздики

9 горошин білого перцю

Приблизно 3 літри води

Помідори з медом і часником

Рецепт приготування маринованих помідорів з медом і часником:

Часник очистити, нарізати шматочками уздовж. У помідорів зрізати верхівки, зробити в центрі надріз і нашпигувати часником. У стерилізовані банки укласти хрін, кріп, смородину і помідори. У воду додати перець, гвоздику, сіль, мед, все закип'ятити. Залити маринадом помідори, прикрити кришкою, залишити хвилин на 5. Злити маринад назад в каструлю, закип'ятити. Виконати цю процедуру 3 рази, після чого банки закатати і перевернути до повного охолодження. Помідори, мариновані з медом, готові до вживання за 2-3 дні.

Складність приготування (5/10), витрачений час 50 хвилин.

Помідори у власному соку

Інгредієнти:​

Помідори 450-550 г

Сік томатний 500-600 мл

Сіль 0,5-0,75 ст. ложки

Цукор 1-1,5 ст. ложки

Часник 20-30 г

Хрін 20-30 г

Перець болгарський червоний 60 г

Мариновані помідори у власному соці

Рецепт приготування помідорів у власному соку:

Вимити помідори, проколоти в основі. Перець очистити від насіння, нарізати і перемолоти. Хрін і часник очистити і теж перемолоти. Закип'ятити воду. Помідори укласти в підготовлені банки, залити окропом на 10 хвилин. У томатний сік додати прянощі (сіль, перець, часник, хрін). Прокип'ятити суміш. Потім окріп злити і залити киплячим, добре провареним томатним соком зі спеціями і прянощами. Після цього помідори у власному соку закупорити.

Складність приготування (3/10), витрачений час 40 хвилин.

Помідори солодкі на зиму

Інгредієнти:​

Помідори 2-2,5 кг

Сіль 2 ст. л.

Цукор 3 ст. л.

Оцет 9% 3 ст. л.

Зелень селери за смаком

Лавровий лист 2 шт.

Перець запашний горошком 2-3 шт.

Перець чорний горошком 5-7 шт.

Перець солодкий 1 шт.

Цибуля 1 шт.

Часник 3-4 зубчики

Перець гіркий за смаком

Солодкі помідори на зиму

Рецепт приготування помідорів солодких на зиму:

Помідори миємо, відбираємо плоди середньої величини. Готуємо спеції, кріп, солодкий перець, цибулю, селеру, часник. Укладаємо на дно банки перець горошком, перець запашний горошком, лавровий лист, зелень, часник, цибулю і солодкий перець. Наповнюємо банку помідорами. Заливаємо окропом і даємо трохи охолонути. Зливаємо воду в каструлю, додаємо на 3-літрову банку 2 столові ложки солі і 3 столові ложки цукру, кип'ятимо і заливаємо маринадом банки, не забуваючи додати 0,5 чарки оцту (3 ст. л.). Після того, як залили маринадом банки, закочуємо кришки і залишаємо солодкі помідори в банках остигати.

Складність приготування (6/10), витрачений час 1 година.

Мариновані помідори з цибулею

Інгредієнти:​

Помідори

Цибуля ріпчаста 1 шт.

Зелень селери 1 гілочка

Перець гострий 0,3 шт.

Перець солодкий 1 шт.

Сіль 1 ст. ложка

Цукор 1 ст. ложка

Оцет 9% 40 мл

Консервація помідорів з цибулею

Рецепт приготування маринованих помідорів з цибулею:

Банки простерилізувати. Помідори, цибулю, перець і селеру укласти в банки. Залити крутим окропом. Накрити стерилізованими кришками і залишити на 20 хвилин. Злити рідину з банок в каструлю. Додати в каструлю цукор і сіль. Розсіл закип'ятити. У кожну банку додати по 40 мл оцту. Залити помідори киплячим розсолом. У каструлю з холодною водою помістити банки, поставити на вогонь, довести до кипіння і стерилізувати 10 хвилин. Банки закатати. Зберігати мариновані помідори з цибулею і селерою можна при кімнатній температурі.

Складність приготування (4/10), витрачений час 50 хвилин.

Квашені помідори з перцем

Інгредієнти:​

Помідор 2 кг

Перець болгарський 500 г

Часник 1 гол.

Вода 2 л

Сіль 3 ст.л.

Лавровий лист 3 шт.

Квашенні помідори з перцем

Рецепт приготування квашених помідорів з перцем:

Помідори і перець вимити. Видалити плодоніжки і насіння у перця. Часник очистити, зелень промити. Укласти помідори в емальований посуд, перекладаючи їх листям хрону, перцем і часником. Приготувати розсіл, прокип'ятивши 3 хвилини воду з сіллю і лавровим листом. Залити гарячим розсолом помідори так, щоб вони були покриті повністю. Зверху поставити невеликий гніт і залишити на 3 дні при кімнатній температурі. Смачного!

Складність приготування (4/10), витрачений час 40 хвилин.

Мариновані зелені помідори

Інгредієнти:​

Помідори зелені (черрі) 1-1,5 кг

Сіль велика морська 300-400 г

Оцет винний 6% 700-800 мл

Оливкова олія ​​500 мл

Орегано

Перець гострий червоний сушений

Як закрити зелені помідори

Рецепт приготування маринованих зелених помідорів:

Помідори ретельно миємо й видаляємо плодоніжки. Можна використовувати будь-які сорти помідорів, не обов'язково черрі. Розрізаємо помідори навпіл. Засипаємо сіллю. Ретельно перемішуємо. Залишаємо на 5-6 годин. Перекидаємо помідори в друшляк, щоб стекла рідина. Ні в якому разі не промивати водою! Перекладаємо помідори знову в каструлю. Заливаємо 6-процентним винним білим оцтом і залишаємо на 12 годин. За бажанням ви можете замаринувати разом з помідорами ріпчасту цибулю або зубчики часнику. Помідори знову перекидаємо в друшляк. Викладаємо на кухонний рушник, щоб підсушити. Тепер закладаємо в сухі стерильні банки шари помідорів, пересипаючи орегано і шматочками сухого гострого перцю. Заливаємо оливковою олією, злегка приминаючи виделкою, щоб не залишалося бульбашок повітря. Закриваємо стерильними сухими кришками. Через місяць мариновані зелені помідори можна куштувати.

Складність приготування (7/10), витрачений час 2 години.

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