Кавоманам на озброєння: як на нас впливають популярні кавові напої

Одні п'ють винятково каву по-польськи, іншим подобається еспресо, а ще іншим – капучино. Дієтолог розповів, який із кавових напоїв найгірше впливає на наше здоров'я, і чому від нього варто відмовитися.

Зверніть увагу на цей перелік перед тим, як завітаєте наступного разу до кав'ярні.

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Капучіно

Не забудьте додати корицю до капучіно / WhyNotCoffee

Експерт назвав цей напій найменш шкідливим для здоров'я. Втім, є одна умова: до нього не можна додавати цукор. Молоко дещо нівелює вплив кофеїну, а кориця, яку часто додають до капучіно, позитивно впливає на метаболізм.

Еспресо

Не додавайте до еспресо цукор / The Splendid Table

Якщо випивати не більше двох філіжанок еспресо на день, ваш мозок буде отримувати лише користь. Але якщо ви додасте до еспресо цукор – вся його користь зведеться до мінімуму.

Американо

З кількістю американо можна перестаратися / HomeGrounds

Це розбавлений еспресо, а це означає, що бадьоритиме він менше. Тому є ймовірність, що ви вип'єте забагато порцій американо, що стане причиною передозування кофеїном. У результаті, можуть бути стрибки тиску та розлад шлунка.

Лате

Не додавайте до лате різноманітні сиропи / Nespresso

Для того, щоб отримати більш насичений смак, лате готують з додаванням вершків. Що це означає? У вашій порції кави може бути в середньому 8 грамів жирів. Не варто забувати й про всілякі сиропи, які часто додають до лате.

Мокачіно-чоколатта

Не завжди мокачіно приносить користь організму / dersutmagazine

Якби цей напій готували за класичними рецептами зі справжніх какао-бобів, він був би надзвичайно корисним. Але ж в цьому напої шоколадний смак часто імітують ароматизаторами та шаленою кількістю цукру, що робить його абсолютно не корисним для організму.

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