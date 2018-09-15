На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Кавоманам на озброєння: як на нас впливають популярні кавові напої
-
- 67
Одні п'ють винятково каву по-польськи, іншим подобається еспресо, а ще іншим – капучино. Дієтолог розповів, який із кавових напоїв найгірше впливає на наше здоров'я, і чому від нього варто відмовитися.
Зверніть увагу на цей перелік перед тим, як завітаєте наступного разу до кав'ярні.
І ще: Названо головних ворогів чоловічої потенції
Капучіно
Експерт назвав цей напій найменш шкідливим для здоров'я. Втім, є одна умова: до нього не можна додавати цукор. Молоко дещо нівелює вплив кофеїну, а кориця, яку часто додають до капучіно, позитивно впливає на метаболізм.
Еспресо
Якщо випивати не більше двох філіжанок еспресо на день, ваш мозок буде отримувати лише користь. Але якщо ви додасте до еспресо цукор – вся його користь зведеться до мінімуму.
Американо
Це розбавлений еспресо, а це означає, що бадьоритиме він менше. Тому є ймовірність, що ви вип'єте забагато порцій американо, що стане причиною передозування кофеїном. У результаті, можуть бути стрибки тиску та розлад шлунка.
Лате
Для того, щоб отримати більш насичений смак, лате готують з додаванням вершків. Що це означає? У вашій порції кави може бути в середньому 8 грамів жирів. Не варто забувати й про всілякі сиропи, які часто додають до лате.
Мокачіно-чоколатта
Якби цей напій готували за класичними рецептами зі справжніх какао-бобів, він був би надзвичайно корисним. Але ж в цьому напої шоколадний смак часто імітують ароматизаторами та шаленою кількістю цукру, що робить його абсолютно не корисним для організму.
Читайте також: Названа одна з найбільш корисних ягід для печінки
-
21:53Razer назвала дату презентації свого другого ігрового смартфона
-
21:21Цей сир надзвичайно корисно їсти перед сном
-
20:52Aston Martin зробить електромобіль Rapide E у 2019 році
-
20:24Google Translate страждає гендерними упередженнями
-
19:51Це заняття змусить ваш мозок працювати краще
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:2211 жовтня Samsung може представити унікальний смартфон Galaxy
-
18:50Кавоманам на озброєння: як на нас впливають популярні кавові напої
-
18:22Лікарі розповіли, чому дітям не варто бавитися смартфонами
-
17:49Mercedes-AMG A35 готують до автосалону в Парижі
-
17:26Скільки смартфонів працюють на базі Android Pie: цифра вражає
-
16:52Яблуко чи Груша: жінок з цим типом фігури вважають здоровішими
-
16:43У Лондоні провалився експеримент з повністю безкоштовним та анонімним Wi-Fi
-
16:24В Італії закрили бордель з секс-ляльками
-
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
16:14Потап показав яскраву підтримку збірної України з баскетболу
-
15:52Jaguar став рекордсменом Laguna Seca
-
15:41Українська авіакомпанія втратила весь багаж Наталі Могилевської
-
15:26Facebook готовий протистояти спробам втручання у вибори, – Цукерберг
-
15:13Яке місце зайняла Україна у глобальному рейтингу якості життя
-
14:55Обрані найкращі гумористичні фото дикої природи 2018
-
14:24У мережі з'явилися шпигунські фото Nokia 9 та Nokia X7
-
14:15Audi показала новий тизер першого електричного кросовера E-Tron
-
13:45Єфросиніна підкорила фанатів відвертим декольте
-
13:21Філіппіни накрив потужний тайфун Мангхут: опубліковані відео
-
21:21Цей сир надзвичайно корисно їсти перед сном
-
18:50Кавоманам на озброєння: як на нас впливають популярні кавові напої
-
14:55Обрані найкращі гумористичні фото дикої природи 2018
-
11:50Тест: Що б ти винайшов?
-
08:13В Україні знизилися ціни на кросовер Hyundai
- 14 вересня
-
20:52iPhone XS поставив абсолютний рекорд продуктивності в AnTuTu
-
18:40Volkswagen більше не буде випускати легендарного Beetle
-
16:20Як варити рис − головні правила і секрети
-
14:00Гід по стилю: ТОП-5 культових речей з 90-х, які зараз у тренді
-
12:155 нових книг, які допоможуть знайти своє "я"
-
11:20ВВ – Кобіта: запальний кліп з львівськими дівчатами і текст пісні
-
08:52Рятувальники попередили про погіршення погоди
- 13 вересня
-
21:54Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 16 серію
-
18:22Науковці назвали ще один фактор глобального потепління
-
15:15Forbes назвав найбільш високооплачуваного репера
-
12:35П'ять причин, чому не можна пропустити Comic Con Ukraine
-
10:35Катери Island: які судна Штати передадуть Україні
-
07:00Привітання з Днем програміста в Україні – прикольні побажання зі святом
- 12 вересня
-
20:43Нові iPhone XS, iPhone XR і iPhone XS Max від Apple: характеристики
-
17:00Дівчина тижня. Еліна Світоліна – нова суперзірка в українському спорті
-
15:16Баффі – переможниця вампірів: як змінилися актори серіалу
-
12:52Джамала – Крила: потужний кліп і текст пісні
-
10:22Модель XL 2 сезон 2 випуск: хто пройшов у шоу
-
07:14Від чого краще відмовитись на сніданок
- 11 вересня
-
21:50Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 14 серію