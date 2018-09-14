Названо головних ворогів чоловічої потенції

Ослаблення чоловічої сили, яке вважалося раніше проблемою похилого віку, останнім часом молодіє як явище. З ним все частіше стикаються чоловіки у віці 30-40 років. Про те, чому так відбувається, розповіли лікарі.

На думку лікарів-сексологів, на якість чоловічої потенції суттєво впливає харчування. Надлишок жиру та вуглеводів у раціоні сприяє збою в жировому метаболізмі, а разом з цим і інтенсивному накопиченню поганого холестерину.

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Також варто пам'ятати, що холестерин є антагоністом чоловічого статевого гормону тестостерону, який відповідає за стабільну ерекцію. Найбільш небезпечною в цьому плані їжею для чоловіків є продукти з трансжирами (їх багато, наприклад, у фастфуді), а також з простими вуглеводами (головні джерела – випічка та солодощі).

Слідкуйте за тим, що їсте / HealthyLife

Інший ворог чоловічої потенції – зайва вага. Велика кількість жиру на животі у чоловіків означає підвищений вміст ферменту ароматази, який сприяє трансформації чоловічого тестостерону в жіночий гормон естроген, через що чоловіча фігура починає повніти за жіночим типом, а потенція – знижуватися.

Додайте до цього той факт, що багато сучасних чоловіків ведуть "спосіб життя тюленя" з дуже низьким рівнем фізичної рухливості. Вчені застерігають, що при цьому виникає застій венозної крові в малому тазі, підвищуючи ризик розвитку там запальних процесів, в тому числі простатиту.

Крім того, факторами загрози для потенції є куріння та звичка часто випивати. Так, наприклад, регулярне куріння веде до систематичного спазму судин (в тому числі судин пеніса), який перешкоджає нормальному процесу ерекції. Алкоголь, так само як шкідлива їжа, сприяє накопиченню "поганого холестерину" і зниженню інтенсивності вироблення тестостерону.

Дієтологи також зауважили, що чоловікам можуть нашкодити і деякі здорові тренди. Зокрема, чоловіки роблять велику помилку, сідаючи на вегетаріанство. Річ у тім, що органічні кислоти, що містяться в сої і деяких видах зелені, ускладнюють засвоєння цинку і селену – мінералів, які беруть участь у виробництві тестостерону.

Здорові тренди також не вельми позитивно впливають / POPSUGAR

Ще одну причину ослаблення чоловічої сили в сучасному суспільстві лікарі назвали боязнь чоловіків виглядати не відповідно якимсь високим стандартам і постійні сумніви у своїх можливостях.

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