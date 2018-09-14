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Названа одна з найбільш корисних ягід для печінки
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Медики розповідали про користь калини для організму.
Калина − унікальна у своєму роді рослина. Її корисні властивості практично не мають аналогів. Калина червона здавна користується популярністю в народній медицині. Ягоди калини багаті вітамінами A, E, P, К, Р, а вітаміну С в ній більше, ніж у лимоні.
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За кількістю заліза, калина стоїть в одному ряді з шипшиною і чорницею. Органічні кислоти (мурашина і оцтова) надають калиновому соку і ягоді кислий смак. Калина червона і її кора застосовується при лікуванні різних захворювань:
Названа одна з найбільш корисних ягід для печінки
- при застуді знижує температуру,
- як відхаркувальний засіб при кашлі,
- для профілактики і лікування гіповітамінозу,
- для профілактики онкологічних захворювань,
- запобігає розвитку алергії,
- як сечогінний і кровоспинний засіб (кора),
- знижує артеріальний тиск при гіпертонії,
- виводить з організму токсини,
- благотворно впливає на роботу печінки,
- заспокоює нервову систему,
- нормалізує травлення,
- зміцнює серцевий м'яз і судини серця,
- знижує рівень холестерину в крові,
- нормалізує пульс при аритмії.
І ще: Ці смачні продукти не можна їсти натщесерце
Джерело: delfi
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