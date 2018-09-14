Названа одна з найбільш корисних ягід для печінки

Медики розповідали про користь калини для організму.

Калина − унікальна у своєму роді рослина. Її корисні властивості практично не мають аналогів. Калина червона здавна користується популярністю в народній медицині. Ягоди калини багаті вітамінами A, E, P, К, Р, а вітаміну С в ній більше, ніж у лимоні.

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За кількістю заліза, калина стоїть в одному ряді з шипшиною і чорницею. Органічні кислоти (мурашина і оцтова) надають калиновому соку і ягоді кислий смак. Калина червона і її кора застосовується при лікуванні різних захворювань:

Названа одна з найбільш корисних ягід для печінки

при застуді знижує температуру,

як відхаркувальний засіб при кашлі,

для профілактики і лікування гіповітамінозу,

для профілактики онкологічних захворювань,

запобігає розвитку алергії,

як сечогінний і кровоспинний засіб (кора),

знижує артеріальний тиск при гіпертонії,

виводить з організму токсини,

благотворно впливає на роботу печінки,

заспокоює нервову систему,

нормалізує травлення,

зміцнює серцевий м'яз і судини серця,

знижує рівень холестерину в крові,

нормалізує пульс при аритмії.

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