Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Названа одна з найбільш корисних ягід для печінки

  • 29
Калину застосовують при лікуванні різних захворювань - фото 1
Калину застосовують при лікуванні різних захворювань / delfi

Медики розповідали про користь калини для організму.

Калина − унікальна у своєму роді рослина. Її корисні властивості практично не мають аналогів. Калина червона здавна користується популярністю в народній медицині. Ягоди калини багаті вітамінами A, E, P, К, Р, а вітаміну С в ній більше, ніж у лимоні.

Читайте також: Фахівці розповіли, кому не варто їсти вівсяну кашу

За кількістю заліза, калина стоїть в одному ряді з шипшиною і чорницею. Органічні кислоти (мурашина і оцтова) надають калиновому соку і ягоді кислий смак. Калина червона і її кора застосовується при лікуванні різних захворювань:

Названа одна з найбільш корисних ягід для печінки - фото 275920
Названа одна з найбільш корисних ягід для печінки
  • при застуді знижує температуру,
  • як відхаркувальний засіб при кашлі,
  • для профілактики і лікування гіповітамінозу,
  • для профілактики онкологічних захворювань,
  • запобігає розвитку алергії,
  • як сечогінний і кровоспинний засіб (кора),
  • знижує артеріальний тиск при гіпертонії,
  • виводить з організму токсини,
  • благотворно впливає на роботу печінки,
  • заспокоює нервову систему,
  • нормалізує травлення,
  • зміцнює серцевий м'яз і судини серця,
  • знижує рівень холестерину в крові,
  • нормалізує пульс при аритмії.

І ще: Ці смачні продукти не можна їсти натщесерце

Джерело: delfi
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Баффі – переможниця вампірів: як змінилися актори серіалу
  • 15:16, 12 вересня
  • 1549
Гороскоп на тиждень 10 – 16 вересня для всіх знаків Зодіаку
  • 9:57, 10 вересня
  • 742
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 511873
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Здоров'я