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Україна не пом'якшить карантин з 14 квітня: в уряді спростували інформацію ЗМІ
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Днями низка ЗМІ з посиланням на власні джерела заявила, що вже з середини квітня Україна поступово буде виходити з карантину. Однак у Кабінеті міністрів цю інформацію назвали фейком та заявили, що обмеження діятимуть принаймні до початку травня.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що пом'якшення карантину найближчим часом не планується. Імовірно, обмеження почнуть поступово знімати в травні. Нагадаємо, що офіційно карантин введений до 24 квітня, але його можуть і продовжити.
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"Якщо буде зафіксовано динаміку зменшення захворюваності, то лише в травні ми почнемо вести розмову про можливе послаблення карантинних заходів. Це точно не буде зроблено від 14 квітня, як було розповсюджено в деяких фейкових повідомленнях", – пояснив Шмигаль.
Протягом квітня ми не відступимо від того карантинного режиму, який запроваджений до 24 квітня і, скоріш за все, буде продовжений до початку травня. Уже в травні, за умов позитивної динаміки, ми запустимо економіку України за визначеним планом, про який уряд додатково повідомить, – наголосив прем'єр.
За словами Шмигаля, кожен буде знати свою роль, час і місце, коли він почне ходити на роботу. Вочевидь, соціальні стандарти нашого життя у травні зміняться.
Позицію уряду підтримав і Володимир Зеленський. В офісі президента наголошують, що, враховуючи наближення Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому, про пом'якшення карантинних заходів наразі не йдеться. Ймовірно, що саме в середині квітня Україну очікує пік захворюваності на COVID-19.
Карантин – це те, що нас рятує. Завдяки тому, що ми запровадили його вчасно, поширення коронавірусу відбувається не так швидко. Ми бачимо, що багато українців відповідально ставляться до карантину, хоча це нелегко. Ми ж маємо бути відповідальними щодо людей і зробити все, аби полегшити їхнє життя у цей час, — заявив Зеленський.
З цією метою вже розроблені програми виплат людям з найнижчими доходами. З 7 квітня пенсіонери, яким за 80 років, отримують додаткові виплати. До кінця квітня по додатковій 1000 гривень отримають ті, у кого пенсія нижча ніж 5000 гривень. Крім того, додаткову допомогу обіцяють надати безробітним, малозабезпеченим родинам з дітьми, а також малому та середньому бізнесам.
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