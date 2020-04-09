Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 9 квітня

  • 149
Коронавірус шириться світом та Україною - фото 1
Коронавірус шириться світом та Україною / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про на Covid-19.

Офіційна статистика станом на 9:30 вівторка, 9 квітня: в Україні виявлено 1 892 випадки коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Більше новин: Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано 224 нових випадки COVID-19. Станом на ранок 9 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 696 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7901 повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 892
Одужали 45
Померли 57

Найбільше хворих на коронавірус в Чернівецькій області (302) та в місті Києві (300). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 9 квітня - фото 396960

Єдиним регіоном, де поки що немає підтверджених випадків захворювання на коронавірус, є Миколаївська область.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Київ

 300

Київська область

 130

Чернівецька область

 302

Івано-Франківська область

 218

Тернопільська область

 169

Рівненська область

 64

Запорізька область

 47

Одеська область

 43

Волинська область

 38

Львівська область

 61

Дніпропетровська область

 41

Житомирська область

 31

Черкаська область

 80

Херсонська область

 18

Луганська область

 3

Донецька область

 11

Вінницька область

 102

Закарпатська область

 51

Кіровоградська область

 78

Полтавська область

 19

Сумська область

 56

Харківська область

 5

Чернігівська область

 9

Хмельницька область

 16

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 9 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 9 квітня - фото 395667

Коронавірус у світі

Загальна статистика по світу станом на 9 квітня:

Захворіли 1 485 035
Одужали 329 886
Померли 88 542

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Італії, Іспанії, Німеччині та Франції.

Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 9 квітня - фото 396963

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Не Plague Inc єдиною: найкращі ігри про віруси та пандемії, які не дадуть тобі нудьгувати
  • 05 квітня, 19:20
  • 387
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
  • 03 квітня, 12:30
  • 1606
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2212743
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна