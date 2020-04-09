Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 9 квітня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про на Covid-19.

Офіційна статистика станом на 9:30 вівторка, 9 квітня: в Україні виявлено 1 892 випадки коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 224 нових випадки COVID-19. Станом на ранок 9 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 696 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7901 повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 892 Одужали 45 Померли 57

Найбільше хворих на коронавірус в Чернівецькій області (302) та в місті Києві (300). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Єдиним регіоном, де поки що немає підтверджених випадків захворювання на коронавірус, є Миколаївська область.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Київ 300 Київська область 130 Чернівецька область 302 Івано-Франківська область 218 Тернопільська область 169 Рівненська область 64 Запорізька область 47 Одеська область 43 Волинська область 38 Львівська область 61 Дніпропетровська область 41 Житомирська область 31 Черкаська область 80 Херсонська область 18 Луганська область 3 Донецька область 11 Вінницька область 102 Закарпатська область 51 Кіровоградська область 78 Полтавська область 19 Сумська область 56 Харківська область 5 Чернігівська область 9 Хмельницька область 16

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Коронавірус у світі

Загальна статистика по світу станом на 9 квітня: Захворіли 1 485 035 Одужали 329 886 Померли 88 542 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Італії, Іспанії, Німеччині та Франції.

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