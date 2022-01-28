Кардіологи нагадали, як захистити серце від стресу

Робота в режимі нонстоп, конфлікти з колегами, негаразди у родині, – будь-який стрес обертається сильним ударом по серцю. Поради експертів допоможуть уникнути цього неприємного навантаження.

Не забувайте, що всіх справ не переробиш. І навіть якщо ви занадто схильні до перфекціонізму, вчіться вчасно поставити крапку, пише psyfactor.

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Але пасивним просиджуванням перед телевізором вдома на дивані краще не зловживати. Натомість краще покатайтеся на велосипеді, здійсніть пробіжку в парку, позаймайтеся йогою або вирушайте у фітнес-центр.

Не слід забувати й про головні правила здорового серця:

Чергувати роботу та відпочинок

Правильно планувати робочий день

Спати не менше 7-8 годин на добу

Не їсти на ходу, не заїдати нервову напругу

Не намагайтеся пом'якшити симптоми стресу, вживаючи алкоголь

Займатися спортом, багато гуляти

Як захистити серце від стресу

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