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Кардіологи нагадали, як захистити серце від стресу

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Стрес - фото 1
Стрес / lifehacker

Робота в режимі нонстоп, конфлікти з колегами, негаразди у родині, – будь-який стрес обертається сильним ударом по серцю. Поради експертів допоможуть уникнути цього неприємного навантаження.

Не забувайте, що всіх справ не переробиш. І навіть якщо ви занадто схильні до перфекціонізму, вчіться вчасно поставити крапку, пише psyfactor.

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Але пасивним просиджуванням перед телевізором вдома на дивані краще не зловживати. Натомість краще покатайтеся на велосипеді, здійсніть пробіжку в парку, позаймайтеся йогою або вирушайте у фітнес-центр.

Не слід забувати й про головні правила здорового серця:

  • Чергувати роботу та відпочинок
  • Правильно планувати робочий день
  • Спати не менше 7-8 годин на добу
  • Не їсти на ходу, не заїдати нервову напругу
  • Не намагайтеся пом'якшити симптоми стресу, вживаючи алкоголь
  • Займатися спортом, багато гуляти
Як захистити серце від стресу - фото 494184
Як захистити серце від стресу

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