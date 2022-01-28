Чому важливо чистити зуби до сніданку

Більшість людей вважає, що підтримка гігієни порожнини рота – найпростіша процедура, що не вимагає особливих навичок і знань. Але це далеко не так. Перевірмо, що ми знаємо про правильність чистки зубів?

Чистити зуби слід двічі на день – вранці і ввечері. Деякі люди вважають за краще чистити зуби після кожного прийому їжі, пише esteline.

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Стоматологи ж радять чистити зуби все-таки перед їжею, зранку. Чищення зубів до сніданку дозволяє знищити зубний наліт, що з'явився в нічний час. Захисний шар пасти буде нейтралізувати вплив хімічних агентів, що містяться в продуктах.

Користь ранкового чищення:

під час сну у людини зменшується слиновиділення, тому ротова порожнина не омивається. Це призводить до того, що на яснах і поверхні зубів накопичуються бактерії, які з їжею можуть потрапити в шлунок. Такі мікроорганізми можуть викликати різні розлади роботи шлунково-кишкового тракту; сторонній запах з рота, присмак і гіркота: все це результати життєдіяльності мікроорганізмів, що скупчилися в ротовій порожнині. Гігієнічна обробка зубів і ясен відразу після пробудження знищує причину цих неприємних явищ; компоненти зубної пасти зміцнюють зубну емаль і створюють захисну плівку, яка захищає зуби під час їжі; якщо на сніданок вживати продукти з великим вмістом кислот (соки, кефір, сир) слід задуматися про чищення зубів перед їжею.

Чистка зубів

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