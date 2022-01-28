Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята Нацвідбір на Євробачення

Чому важливо чистити зуби до сніданку

  • 184
Зуби - фото 1
Зуби / pinterest

Більшість людей вважає, що підтримка гігієни порожнини рота – найпростіша процедура, що не вимагає особливих навичок і знань. Але це далеко не так. Перевірмо, що ми знаємо про правильність чистки зубів?

Чистити зуби слід двічі на день – вранці і ввечері. Деякі люди вважають за краще чистити зуби після кожного прийому їжі, пише esteline.

І ще: Яке місце в офісі найпродуктивніше

Стоматологи ж радять чистити зуби все-таки перед їжею, зранку. Чищення зубів до сніданку дозволяє знищити зубний наліт, що з'явився в нічний час. Захисний шар пасти буде нейтралізувати вплив хімічних агентів, що містяться в продуктах.

Користь ранкового чищення:

  1. під час сну у людини зменшується слиновиділення, тому ротова порожнина не омивається. Це призводить до того, що на яснах і поверхні зубів накопичуються бактерії, які з їжею можуть потрапити в шлунок. Такі мікроорганізми можуть викликати різні розлади роботи шлунково-кишкового тракту;
  2. сторонній запах з рота, присмак і гіркота: все це результати життєдіяльності мікроорганізмів, що скупчилися в ротовій порожнині. Гігієнічна обробка зубів і ясен відразу після пробудження знищує причину цих неприємних явищ;
  3. компоненти зубної пасти зміцнюють зубну емаль і створюють захисну плівку, яка захищає зуби під час їжі;
  4. якщо на сніданок вживати продукти з великим вмістом кислот (соки, кефір, сир) слід задуматися про чищення зубів перед їжею.
Чистка зубів- фото 474655
Чистка зубів

Це цікаво: Симптом, що сигналізує про високий рівень холестерину в крові

пропозиції партнерів
Новини