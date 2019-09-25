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Що їсти взимку, аби не погладшати

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Зимова дієта - фото 1
Зимова дієта / zira

Як відомо, в період похолодання люди генетично запрограмовані на збільшення ваги. Дієтологи радять у такий час запам'ятати кілька правил зимової дієти.

Експерти не рекомендують різко обмежувати кількість калорій: це небезпечно, бо може знизити імунітет і відкрити шлях інфекціям, застуді та грипу.

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Головне – визначити набір необхідних організму взимку продуктів. Це нежирні борщі (краще на курячому бульйоні), овочеві супи та каші, юшки з квасолі і гороху.

Це можуть бути салати з олією, вінегрети і квашена капуста. Це страви із запеченої печінки і жирних сортів морської риби. Хліб краще брати з борошна грубого помелу. Це вершкове масло, сухофрукти і мед. Це всі овочі і фрукти, які є. Дієтологи не радять взимку вибирати монодієти, засновані на споживанні лише одного або двох-трьох продуктів. У зимовому меню головною стравою має бути суп. Тарілка супу на обід творить дива: ви поглинаєте їжі на 100 калорій менше, ніж зазвичай протягом дня.

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Зимовий суп

На друге найкраще підійдуть риба і птиця, бо взимку без білкової їжі не обійтися. Перевагу варто віддавати індичці, курці, пісній яловичині. У раціоні обов'язково має бути жирна риба типу лосося, форелі, макрелі.

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Джерело: zira
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