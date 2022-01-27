Карантинні зони в Україні оновили: у яких областях найбільше обмежень

Карантинні зони в Україні станом на 27 січня 2022 / Elena Mozhvilo on Unsplash

Міністерство охорони здоров'я оновило перелік карантинних зон в Україні. Станом на 27 січня жодна область не потрапила до"зеленої" зони, а от "червона" поступово розширюється. Де спостерігається найгірша динаміка - читайте далі.

На офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України опублікували оновлений перелік всіх областей за карантинними зонами. До списку "зелених" не входить ніхто, однак кілька регіонів вже отримали "червоні" обмеження.

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До переліку "червоних" потрапили дві області, а саме Рівненська та Івано-Франківська, де спостерігається різкий стрибок кількості госпіталізацій.

До "помаранчевої" зони входять 14 областей: Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Львівська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

Решта областей досі перебувають у "жовтій" зоні, яку ввели ще у грудні 2021.

Нагадаємо, що у "жовтій" зоні заборонено:

робота закладів освіти, де вакциновано менше ніж 100% персоналу;

проведення масових заходів;

робота закладів громадського харчування (окрім доставки);

робота кіно, театрів та інших закладів культури;

робота спортзалів та басейнів;

діяльність закладів з розміщенням (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);

міжнародні та міжобласні перевезення.

Важливо: всі ці обмеження не діятимуть, якщо працівники та відвідувачі мають хоча б один з цих документів:

"жовтий" COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (дійсні 30 днів);

"зелений" COVID-сертифікат (дійсний 365 днів);

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (дійсне 365 днів);

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (дійсний 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (дійсний 72 години);

сертифікат про одужання від COVID-19 (дійсний105 днів із дати встановлення діагнозу).

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