Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 січня

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 27 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 27 січня: в Україні за останню добу виявлено 232 393 нові випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​32 393 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 27 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 164 734 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 756 198​ тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 946 202 Одужали 3 601 952 Вакцинувалися 1-ою дозою 15 250 200 Вакцинувалися 2-ою дозою 14 546 590 Вакцинувались бустерною дозою 269 952 Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 14 921 Померли 99 738

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 1 515 Волинська область 544 Дніпропетровська область 1 270 Донецька область 1 348 Житомирська область 2 467 Закарпатська область 855 Запорізька область 523 Івано-Франківська область 2862 Кіровоградська область 186 Київ 2 012 Київська область 980 Львівська область 2 696 Луганська область 513 Миколаївська область 616 Одеська область 1 939 Полтавська область 903 Рівненська область 1 424 Сумська область 1 909 Тернопільська область 1 597 Харківська область 1 593 Херсонська область 610 Хмельницька область 1 391 Черкаська область 700 Чернівецька область 1 085 Чернігівська область 798

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 27-01-2022:

Захворіли 363 380 932 Одужали 287 748 414 Померли 5 646 123

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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