На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 січня
-
- 119
У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 27 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.
Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 27 січня: в Україні за останню добу виявлено 232 393 нові випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.
І ще: Психолог розповів, як позбутися страху перед уколами
За попередню добу було зафіксовано 32 393 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 27 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 164 734 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 756 198 тестування на COVID-19.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|
Захворіли
|
3 946 202
|
Одужали
|3 601 952
|
Вакцинувалися 1-ою дозою
|
15 250 200
|
Вакцинувалися 2-ою дозою
|
14 546 590
|
Вакцинувались бустерною дозою
|269 952
|Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою
|14 921
|
Померли
|
99 738
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|
1 515
|
Волинська область
|
544
|
Дніпропетровська область
|
1 270
|
Донецька область
|
1 348
|
Житомирська область
|
2 467
|
Закарпатська область
|
855
|
Запорізька область
|
523
|
Івано-Франківська область
|
2862
|
Кіровоградська область
|
186
|
Київ
|
2 012
|
Київська область
|
980
|
Львівська область
|
2 696
|
Луганська область
|
513
|
Миколаївська область
|
616
|
Одеська область
|
1 939
|
Полтавська область
|
903
|
Рівненська область
|
1 424
|
Сумська область
|
1 909
|
Тернопільська область
|
1 597
|
Харківська область
|
1 593
|
Херсонська область
|
610
|
Хмельницька область
|
1 391
|
Черкаська область
|
700
|
Чернівецька область
|
1 085
|
Чернігівська область
|
798
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Статистика поширення коронавірусу у світі, 27-01-2022:
|Захворіли
|363 380 932
|Одужали
|
287 748 414
|Померли
|5 646 123
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
До теми: Університет Джонса Хопкінса показав дію вакцин на прикладі фільму Сам удома
-
21:47Незвідане: вийшов фінальний трейлер фільму з Томом Голландом
-
21:1929 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:40Захищаємо авто від зимових реагентів правильно
-
20:18Названий простий спосіб стати трошечки щасливішим
-
19:47Кардіологи нагадали, як захистити серце від стресу
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:18Кінь на подіумі та романтизація насильства: Chanel вщент розкритикували у мережі
-
18:42Знаки Зодіаку, для яких лютий 2022 стане найкращим місяцем
-
18:22Гороскоп на 29 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:424 поради для тих, хто хоче почати займатися йогою
-
17:15На Супербоулі: Kia представить новий електричний EV6
-
16:44Слава Камінська випустила новий ліричний трек про кохання
-
16:13Джейсон Момоа після розлучення живе у фургоні
-
15:41Робот-хірург провів першу самостійну операцію: фотофакт
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
15:17Які авто припарковані правильно: тест, на який більшість водіїв не знають відповіді
-
14:44Актуально взимку: як відновити ламке волосся
-
14:18Неуважний водій снігоприбиральника розтрощив понад 40 машин: відео масштабної аварії
-
13:49Яким знакам Зодіаку варто готуватись до серйозних змін у лютому 2022
-
13:21Гурт KALUSH разом із Сальто Назад та Skofka переспівали пісню "Сонячна"
-
12:46У Бельгії видаватимуть паспорти із зображеннями з коміксів
-
12:15Елайджа Вуд святкує 41-річчя! Вгадай фільм з актором за фото
-
11:47Як приготувати броколі у пивному клярі: рецепт закуски нашвидкуруч
-
11:19У бета-версію iOS 15.4 додали можливість розблокувати iPhone та iPad обличчям у масці
-
10:52Британська пара перетворила старий фургон на стильний будинок на колесах
-
20:18Названий простий спосіб стати трошечки щасливішим
-
18:42Знаки Зодіаку, для яких лютий 2022 стане найкращим місяцем
-
15:17Які авто припарковані правильно: тест, на який більшість водіїв не знають відповіді
-
12:15Елайджа Вуд святкує 41-річчя! Вгадай фільм з актором за фото
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 січня
-
07:49Церковний календар на лютий 2022 року: православний і греко-католицький
- 27 січня
-
20:20Океан Ельзи – Весна: насолоджуйтеся романтичною новинкою гурту
-
18:43Що їсти взимку, аби не погладшати
-
15:50Психолог назвав 12 питань, які дуже важливі для стосунків після 6 місяців
-
12:52Карантинні зони в Україні оновили: у яких областях найбільше обмежень
-
09:52Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 січня
-
07:48Місячний посівний календар на лютий 2022: коли і що садити
- 26 січня
-
21:49В ЄС узгодили нові правила в'їзду для туристів: що зміниться 1 лютого
-
18:50Через скільки років ви почуватиметеся щасливими у шлюбі: цікаве дослідження
-
10:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 січня
-
07:49Місячний календар стрижок на лютий 2022: дні, коли стригти волосся
- 25 січня
-
20:50Занадто сексуальна для спортзалу: модель заінтригувала новими фото 18+
-
18:30Цінний непотріб: люди дивують фото знахідок серед викинутих речей
-
16:20Дивна, але екзотична: як змінювалася актриса Віра Фарміга – фото 18+
-
15:11На дороги України виїхали поліцейські автомобілі-фантоми: які порушення вони виявлятимуть
-
12:15Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань