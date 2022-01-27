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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / Sarah Kilian on Unsplash

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 27 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 27 січня: в Україні за останню добу виявлено 232 393 нові випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​32 393 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 27 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 164 734 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 756 198​ тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

3 946 202

Одужали

 3 601 952

Вакцинувалися 1-ою дозою

15 250 200

Вакцинувалися 2-ою дозою

14 546 590

Вакцинувались бустерною дозою

 269 952
Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 14 921

Померли

99 738

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

1 515

Волинська область

544

Дніпропетровська область

1 270

Донецька область

1 348

Житомирська область

2 467

Закарпатська область

855

Запорізька область

523

Івано-Франківська область

2862

Кіровоградська область

186

Київ

2 012

Київська область

980

Львівська область

2 696

Луганська область

513

Миколаївська область

616

Одеська область

1 939

Полтавська область

903

Рівненська область

1 424

Сумська область

1 909

Тернопільська область

1 597

Харківська область

1 593

Херсонська область

610

Хмельницька область

1 391

Черкаська область

700

Чернівецька область

1 085

Чернігівська область

798

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 27-01-2022:

Захворіли 363 380 932
Одужали

287 748 414
Померли 5 646 123

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 січня - фото 469677

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