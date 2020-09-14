На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Канікули 2020-2021 в школах України і розклад вихідних, коли відпочиватимуть учні
-
- 22
Протягом навчального року школярі кілька разів йдуть відпочивати на канікули. Читайте далі та дізнайтеся, коли відпочиватимуть учні у 2020-2021 навчальному році.
У зв'язку з карантином в Україні та впровадженням різних карантинних зон, навчання у всіх школах відрізняється: очне, дистанційне, комбіноване тощо. Важко дати прогноз навчальному процесу під час епідемії, тож усі дані варто сприймати, як приблизні.
І ще: Медогляд до школи 2020: коли і як пройти медкомісію учням під час карантину
Важливо, що згідно з Законом України "Про освіту" графік шкільних канікул є лише рекомендованим, а не обов'язковим. Дирекція кожної школи може особисто узгоджувати календар всіх канікул. Проте є одне обов'язкове правило для всіх: тривалість канікул протягом року не повинна перевищувати 30 днів.
- Осінні канікули: 26 жовтня – 1 листопада включно
- Зимові канікули: 25 грудня – 10 січня включно
- Весняні канікули: 22 березня – 28 березня включно
- Літні канікули: 1 червня – 31 серпня включно
Також можливі додаткові канікули у зв'язку з проведенням місцевих виборів (25 жовтня), адже саме в навчальних закладах часто облаштовують виборчі дільниці та комісії.
Додаткові вихідні для школярів у 2020-2021 навчальному році
- 14 жовтня (понеділок) – День захисника України
- 25 грудня (середа) – католицьке Різдво (припадає на зимові канікули)
- 8 березня (неділя) – Міжнародний жіночий день
- 19 та 20 квітня (неділя та понеділок) – Світле Христове воскресіння, Великдень
- 1 травня (п'ятниця) – День праці
- 9 травня (субота) – День Перемоги (вихідним днем буде 10 травня)
Додаткові канікули або зміни можливі з таких причин:
Занадто низька температура повітря. При -25 градусах не ходять у школу учні початкової школи. При -28 градусах не ходять у школу учні середньої школи. При -30 градусах не ходять у школу учні 10 та 11 класів.
При температурі повітря в класах нижче +18 градусів проводити заняття заборонено.
Карантин та епідемії захворювань також впливають на навчання. Карантин можуть оголосити в окремій школі, окремому районі, місті або області за перевищення епідемічного порогу захворюваності у 25% від загальної кількості учнів.
Осінні канікули (26 жовтня – 1 листопада)
Чим зайнятися дітям на осінніх канікулах:
- За хорошої погоди можна навіть поїхати на сімейний відпочинок: море, гори тощо.
- Поки є тепла погода, варто якомога довше бувати на свіжому повітрі та гуляти з друзями.
- Влаштуйте пікнік.
- Сходіть у ліс по гриби.
- Збирайте гербарій та робіть фігурки з каштанів.
Зимові канікули (25 грудня – 10 січня)
Чим зайнятися дітям на зимових канікулах:
- Гуляйте та насолоджуйтеся снігом.
- Зробіть снігову бабу.
- Влаштуйте бійку сніжками.
- Покатайтеся на санчатах, лижах та ковзанах.
- Якщо буде дуже холодно, то влаштуйте вдома кіномарафон.
- Підготуйте новорічні подарунки для друзів та рідних.
Весняні канікули (22 березня – 28 березня)
Чим зайнятися дітям на весняних канікулах:
- Якщо буде тепла та сонячна погода, то гуляйте з друзями на свіжому повітрі.
- Влаштуйте поїздку в замок або історичну локацію: Тустань, водоспад, скелі, печери тощо.
- Відвідайте родичів, сходіть у гості до бабусі та дідуся.
- Продумайте, як ви будете прикрашати Великодній кошик та фарбувати писанки.
Літні канікули (1 червня – 31 серпня)
Чим зайнятися дітям на літніх канікулах:
- Підготувати список книжок, які варто прочитати під час відпочинку, й прочитати їх.
- Вивчити нові іноземні слова.
- Спробувати дещо нове для себе: малювати, співати, готувати, танцювати, заняття спортом тощо.
- Піти в музеї та галереї, які є у вашому місті.
- Дізнатися історію міста/вулиці, де ви живете.
- Намалювати дерево сім'ї, дізнатися про історію вашого роду.
- Влаштувати сімейний пікнік.
- Влаштувати вечір настільних ігор.
- Влаштувати сімейний кіноперегляд.
- Влаштувати поїздку до замку або заповідника, які є недалеко від вашого міста.
- Скласти план на наступний рік. Наприклад, отримати у табелі найвищі бали, записатися на секцію спорту тощо.
- Навчитися самостійно готувати улюблену страву.
- Насолоджуватися відпочинком!
До теми: Говори красиво! 10 українських слів, які варто повернути у вжиток
-
18:00Гороскоп на 15 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:45Краще не чіпати: найдратівливіші знаки Зодіаку
-
17:15Дичь: вийшов трейлер комедійного фільму жахів з Вінсом Воном
-
17:00У всіх є такий друг: кумедний собака псує всі фото і підкорює мережу
-
16:52Поліції можуть дозволити проводити техогляд на місці зупинки авто
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
16:21Як приготувати смачний домашній кетчуп
-
16:00Канікули 2020-2021 в школах України і розклад вихідних, коли відпочиватимуть учні
-
15:43Cadillac перетворив компактний позашляховик у шестидверний лімузин
-
15:25В Туреччині знайшли найдавнішу маску грецького бога: фотофакт
-
15:15Експерт розсекретила дієві способи, які допомагають отримати плоский живіт
-
15:00Привітання другу з днем народження: проза, вірші, смс і картинки
-
14:50Maruv поділилася пікантними кадрами зі зйомок нового кліпу
-
14:26У Запоріжжі з'явився раритетний автомобіль, який єдиний на всю країну: фото
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:12Як стать людини впливає на її біологічні ритми
-
14:00Простий тест на логіку: знайдіть власника кабінету
-
13:53Маша Єфросиніна вразила повітряним образом на яскравих знімках
-
13:21Автомобільна поїздка на понад 2 тисячі км обійшлася водію у 400 гривень
-
13:10Автомобіль з фільму Мої думки тихі виставили на продаж: ціна старенького Volkswagen Golf
-
12:54У сафарі-парку вперше за 47 років народився рідкісний індійський носоріг: фото
-
12:22Патрульна поліція почала штрафувати українських водіїв за 3D-номери на авто
-
11:50Хто така Маша Фокіна, яка завдяки дружбі з Єрмаком привела діда в політику
-
11:29Даша Астаф'єва вразила мережу ніжним образом з екстремальним декольте
-
11:154 ранкові звички, які псують весь день
-
17:00У всіх є такий друг: кумедний собака псує всі фото і підкорює мережу
-
14:00Простий тест на логіку: знайдіть власника кабінету
-
11:50Хто така Маша Фокіна, яка завдяки дружбі з Єрмаком привела діда в політику
-
11:154 ранкові звички, які псують весь день
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 вересня
-
08:27Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у третьому випуску (відео)
-
07:22Як побороти похмілля: 4 перевірені способи
- 13 вересня
-
21:49Пора вже без трусів: нове фото Насті Каменських обурило підписників співачки
-
18:53Український фільм про Донбас отримав нагороду на Венеційському кінофестивалі
-
13:255 акаунтів у TikTok, які навчать чоловіків стильно одягатися
-
11:51Українці здивували ефектним тюнингом Chevrolet світового рівня
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 вересня
-
08:49Погода в Україні 13 вересня: точний прогноз на сьогодні
- 12 вересня
-
20:52Тест про стосунки: виберіть пару на фото і дізнайтесь більше про себе
-
19:23ЦРУ запропонувало людям тест на уважність: його складе не кожен
-
17:20Гороскоп на цей тиждень 14 – 20 вересня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:50Нові пісні вересня: плейлист свіжих треків тижня
-
12:15День українського кіно: Який ти персонаж з вітчизняних фільмів?
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 вересня
-
08:12Науковці розповіли, чого не варто робити відразу після пробудження
- 11 вересня
-
21:108 простих способів мотивувати себе щодня
-
19:15Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно
-
16:175 антиутопій, які варто прочитати цієї осені
-
14:15Instagram та реальність: фешн-блогерка показала залаштунки ідеальних фото
-
11:21Покупці назвали найкращі автомобілі 2020 року