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Коронавірус Карантин 1 вересня

Канікули 2020-2021 в школах України і розклад вихідних, коли відпочиватимуть учні

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коли канікули 2020-2021 - фото 1
коли канікули 2020-2021

Протягом навчального року школярі кілька разів йдуть відпочивати на канікули. Читайте далі та дізнайтеся, коли відпочиватимуть учні у 2020-2021 навчальному році.

У зв'язку з карантином в Україні та впровадженням різних карантинних зон, навчання у всіх школах відрізняється: очне, дистанційне, комбіноване тощо. Важко дати прогноз навчальному процесу під час епідемії, тож усі дані варто сприймати, як приблизні.

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Важливо, що згідно з Законом України "Про освіту" графік шкільних канікул є лише рекомендованим, а не обов'язковим. Дирекція кожної школи може особисто узгоджувати календар всіх канікул. Проте є одне обов'язкове правило для всіх: тривалість канікул протягом року не повинна перевищувати 30 днів.

  • Осінні канікули: 26 жовтня – 1 листопада включно
  • Зимові канікули: 25 грудня – 10 січня включно
  • Весняні канікули: 22 березня – 28 березня включно
  • Літні канікули: 1 червня – 31 серпня включно

Також можливі додаткові канікули у зв'язку з проведенням місцевих виборів (25 жовтня), адже саме в навчальних закладах часто облаштовують виборчі дільниці та комісії.

Додаткові вихідні для школярів у 2020-2021 навчальному році

  • 14 жовтня (понеділок) – День захисника України
  • 25 грудня (середа) – католицьке Різдво (припадає на зимові канікули)
  • 8 березня (неділя) – Міжнародний жіночий день
  • 19 та 20 квітня (неділя та понеділок) – Світле Христове воскресіння, Великдень
  • 1 травня (п'ятниця) – День праці
  • 9 травня (субота) – День Перемоги (вихідним днем буде 10 травня)

Додаткові канікули або зміни можливі з таких причин:

Занадто низька температура повітря. При -25 градусах не ходять у школу учні початкової школи. При -28 градусах не ходять у школу учні середньої школи. При -30 градусах не ходять у школу учні 10 та 11 класів.

При температурі повітря в класах нижче +18 градусів проводити заняття заборонено.

Карантин та епідемії захворювань також впливають на навчання. Карантин можуть оголосити в окремій школі, окремому районі, місті або області за перевищення епідемічного порогу захворюваності у 25% від загальної кількості учнів.

Осінні канікули (26 жовтня – 1 листопада)

Канікули 2020-2021 в школах України і розклад вихідних, коли відпочиватимуть учні - фото 353318

Чим зайнятися дітям на осінніх канікулах:

  • За хорошої погоди можна навіть поїхати на сімейний відпочинок: море, гори тощо.
  • Поки є тепла погода, варто якомога довше бувати на свіжому повітрі та гуляти з друзями.
  • Влаштуйте пікнік.
  • Сходіть у ліс по гриби.
  • Збирайте гербарій та робіть фігурки з каштанів.

Зимові канікули (25 грудня – 10 січня)

Канікули 2020-2021 в школах України і розклад вихідних, коли відпочиватимуть учні - фото 353319

Чим зайнятися дітям на зимових канікулах:

  • Гуляйте та насолоджуйтеся снігом.
  • Зробіть снігову бабу.
  • Влаштуйте бійку сніжками.
  • Покатайтеся на санчатах, лижах та ковзанах.
  • Якщо буде дуже холодно, то влаштуйте вдома кіномарафон.
  • Підготуйте новорічні подарунки для друзів та рідних.

Весняні канікули (22 березня – 28 березня)

Канікули 2020-2021 в школах України і розклад вихідних, коли відпочиватимуть учні - фото 353317

Чим зайнятися дітям на весняних канікулах:

  • Якщо буде тепла та сонячна погода, то гуляйте з друзями на свіжому повітрі.
  • Влаштуйте поїздку в замок або історичну локацію: Тустань, водоспад, скелі, печери тощо.
  • Відвідайте родичів, сходіть у гості до бабусі та дідуся.
  • Продумайте, як ви будете прикрашати Великодній кошик та фарбувати писанки.

Літні канікули (1 червня – 31 серпня)

Канікули 2020-2021 в школах України і розклад вихідних, коли відпочиватимуть учні - фото 353320

Чим зайнятися дітям на літніх канікулах:

  • Підготувати список книжок, які варто прочитати під час відпочинку, й прочитати їх.
  • Вивчити нові іноземні слова.
  • Спробувати дещо нове для себе: малювати, співати, готувати, танцювати, заняття спортом тощо.
  • Піти в музеї та галереї, які є у вашому місті.
  • Дізнатися історію міста/вулиці, де ви живете.
  • Намалювати дерево сім'ї, дізнатися про історію вашого роду.
  • Влаштувати сімейний пікнік.
  • Влаштувати вечір настільних ігор.
  • Влаштувати сімейний кіноперегляд.
  • Влаштувати поїздку до замку або заповідника, які є недалеко від вашого міста.
  • Скласти план на наступний рік. Наприклад, отримати у табелі найвищі бали, записатися на секцію спорту тощо.
  • Навчитися самостійно готувати улюблену страву.
  • Насолоджуватися відпочинком!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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