Канікули 2020-2021 в школах України і розклад вихідних, коли відпочиватимуть учні

Протягом навчального року школярі кілька разів йдуть відпочивати на канікули. Читайте далі та дізнайтеся, коли відпочиватимуть учні у 2020-2021 навчальному році.

У зв'язку з карантином в Україні та впровадженням різних карантинних зон, навчання у всіх школах відрізняється: очне, дистанційне, комбіноване тощо. Важко дати прогноз навчальному процесу під час епідемії, тож усі дані варто сприймати, як приблизні.

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Важливо, що згідно з Законом України "Про освіту" графік шкільних канікул є лише рекомендованим, а не обов'язковим. Дирекція кожної школи може особисто узгоджувати календар всіх канікул. Проте є одне обов'язкове правило для всіх: тривалість канікул протягом року не повинна перевищувати 30 днів.

Осінні канікули : 26 жовтня – 1 листопада включно

: 26 жовтня – 1 листопада включно Зимові канікули : 25 грудня – 10 січня включно

: 25 грудня – 10 січня включно Весняні канікули : 22 березня – 28 березня включно

: 22 березня – 28 березня включно Літні канікули: 1 червня – 31 серпня включно

Також можливі додаткові канікули у зв'язку з проведенням місцевих виборів (25 жовтня), адже саме в навчальних закладах часто облаштовують виборчі дільниці та комісії.

Додаткові вихідні для школярів у 2020-2021 навчальному році

14 жовтня (понеділок) – День захисника України

25 грудня (середа) – католицьке Різдво (припадає на зимові канікули)

8 березня (неділя) – Міжнародний жіночий день

19 та 20 квітня (неділя та понеділок) – Світле Христове воскресіння, Великдень

1 травня (п'ятниця) – День праці

9 травня (субота) – День Перемоги (вихідним днем буде 10 травня)

Додаткові канікули або зміни можливі з таких причин:

Занадто низька температура повітря. При -25 градусах не ходять у школу учні початкової школи. При -28 градусах не ходять у школу учні середньої школи. При -30 градусах не ходять у школу учні 10 та 11 класів.

При температурі повітря в класах нижче +18 градусів проводити заняття заборонено.

Карантин та епідемії захворювань також впливають на навчання. Карантин можуть оголосити в окремій школі, окремому районі, місті або області за перевищення епідемічного порогу захворюваності у 25% від загальної кількості учнів.

Осінні канікули (26 жовтня – 1 листопада)

Чим зайнятися дітям на осінніх канікулах:

За хорошої погоди можна навіть поїхати на сімейний відпочинок: море, гори тощо.

Поки є тепла погода, варто якомога довше бувати на свіжому повітрі та гуляти з друзями.

Влаштуйте пікнік.

Сходіть у ліс по гриби.

Збирайте гербарій та робіть фігурки з каштанів.

Зимові канікули (25 грудня – 10 січня)

Чим зайнятися дітям на зимових канікулах: Гуляйте та насолоджуйтеся снігом.

Зробіть снігову бабу.

Влаштуйте бійку сніжками.

Покатайтеся на санчатах, лижах та ковзанах.

Якщо буде дуже холодно, то влаштуйте вдома кіномарафон.

Підготуйте новорічні подарунки для друзів та рідних.

Весняні канікули (22 березня – 28 березня)

Чим зайнятися дітям на весняних канікулах: Якщо буде тепла та сонячна погода, то гуляйте з друзями на свіжому повітрі.

Влаштуйте поїздку в замок або історичну локацію: Тустань, водоспад, скелі, печери тощо.

Відвідайте родичів, сходіть у гості до бабусі та дідуся.

Продумайте, як ви будете прикрашати Великодній кошик та фарбувати писанки.

Літні канікули (1 червня – 31 серпня)

Чим зайнятися дітям на літніх канікулах: Підготувати список книжок, які варто прочитати під час відпочинку, й прочитати їх.

Вивчити нові іноземні слова.

Спробувати дещо нове для себе: малювати, співати, готувати, танцювати, заняття спортом тощо.

Піти в музеї та галереї, які є у вашому місті.

Дізнатися історію міста/вулиці, де ви живете.

Намалювати дерево сім'ї, дізнатися про історію вашого роду.

Влаштувати сімейний пікнік.

Влаштувати вечір настільних ігор.

Влаштувати сімейний кіноперегляд.

Влаштувати поїздку до замку або заповідника, які є недалеко від вашого міста.

Скласти план на наступний рік. Наприклад, отримати у табелі найвищі бали, записатися на секцію спорту тощо.

Навчитися самостійно готувати улюблену страву.

Насолоджуватися відпочинком!

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