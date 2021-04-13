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Йому потрібна була розпуста: стиліст Джексон розповів про вчинок Тімберлейка
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Стиліст, який готував Джанет Джексон до її скандально відомої появи на Супербоулу у 2004 році, розповів, що саме Джастін Тімберлейк наполіг на "гардеробних неполадках". Усе, щоб перевершити скандальний поцілунок Брітні Спірс, Мадонни та Крістіни Агілери на MTV Video Music Awards.
Про це стиліст Уейн Скотт Лукас розповів виданню Page Six.
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"Я б у житті не назвав це "гардеробними неполадками". Це було найбільш функціональне вбрання в історії. Як стиліст скажу – все було зроблено за задумом", – розповів він.
Він розповів виданню, що Тімберлейк хотів зробити щось більше, ніж їх виступ, – "йому потрібна була розпуста".
Початкова ідея Лукаса полягала в тому, щоб одягнути Джексон в сукню Simone Rocha, а під неї – стрінги з перловою ниткою, як у Саманти в одному з епізодів "Сексу у великому місті". На виступі Тімберлейк повинен був підняти спідницю сукні та показати глядачам сідниці співачки. Однак за кілька днів до шоу плани змінилися, і на сцені Джанет з'явилася в абсолютно іншому вбранні.
У кінці виконання пісні "Rock Your Body" Джастін Тімберлейк зірвав з Джанет Джексон частину топа й оголив груди співачки (сосок співачки був "прикритий" прикрасою). Кар'єра Тімберлейка пішла на зліт, а Джексон довго критикували в ЗМІ.
Про цей інцидент питали й у брата Джанет, поп-короля Майкла Джексона. Тоді він відповів, що все було б по-іншому, якби Джанет була білою. Він згадав випадок на врученні "Оскара" у 1974 році, коли голий чоловік пробігся по сцені. Про це пожартували та пізніше швидко забули.
У лютому цього року Тімберлейк публічно вибачився перед Джанет за виступ на Супербоулі, а також перед Брітні Спірс, з якою він зустрічався на початку 2000-х.
"Я особливо хочу вибачитися перед Брітні Спірс і Джанет Джексон окремо, тому що я дбаю про цих жінок і поважаю їх, і я знаю, що облажався, – написав співак у себе в Instagram. – Усі учасники цих інцидентів заслуговують кращого".
В інтерв'ю Опрі у 2006 році Джексон сказала, що до Супербоулу вони з Джастіном були друзями, але "друзі так не роблять". Лукас також повідомив, що Тімберлейк перепросив особисто перед Джанет "уже дуже давно".
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