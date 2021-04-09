Актор, котрий зіграв Люциуса Малфоя, розповів, чому його діти не дивилися Гаррі Поттера

Британський актор Джейсон Айзекс, котрий зіграв чаклуна Луциуса Малфоя у фільмах про Гаррі Поттера, розповів, що його діти не дивилися франшизу. Винним у цьому, як виявилося, є сам Джейсон.

Про це Джейсон Айзекс відверто розповів в інтерв'ю для шоу BBC Breakfast, пише Metro.

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"Мої діти не дивляться фільми, в яких я знімався, – я все зіпсував для них", – сказав Айзекс.

За словами актора, майже у всіх картинах, крім "Гаррі Поттера", його діти побачили б, як він займається сексом або вбиває людей.

"Зазвичай люди не хочуть мати з цим справу, – додав Айзекс. – Хіба тільки на кушетці психотерапевта".

Актор уперше з'явився у другому фільмі франшизи "Гаррі Поттер і Таємна кімната" (2002). Луциус Малфой – темний чарівник, один зі смертежерів, очолюваних головним антагоністом франшизи Лордом Волдеромтом. А син Луциуса – Драко Малфой – головний шкільний ворог Гаррі Поттера.

Раніше Руперт Грінт, який у всіх частинах франшизи зіграв Рона Візлі, найкращого друга Гаррі Поттера, розповів, що перестав дивитися фільми після перших трьох частин. Однак допустив, що після народження донечки він подивиться всі частини.

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