Rihanna влаштувала сюрприз своїй фанатці: вона привітала її з днем народження

А чи хотіли б ви, щоб ваш кумир привітав вас з днем народження? От нашій новій героїні пощастило. На її святі випадково з'явилася Rihanna, від якої вона просто шаленіє. Ролик, опублікований в тіктоку, з кожною годиною набирає ще більшої популярності.

Відео, на якому Rihanna вітає свою прихильницю з днем народження в ресторані, виклали в мережу. Це вона зробила для дівчини, котру звуть Абдуллу. Таку круту несподіванку для неї зробила подруга Ніні.

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Користувачка каже, що на день народження компанія вирушила до ресторану в Нью-Йорку, де також вечеряла Rihanna. Дівчина підійшла до співачки та попросила її сфотографуватися з усіма і привітати подругу з днем ​​народження. Ріанна вирішила влаштувати розіграш. Вона попросила Ніні сказати іменинниці, що не хоче фотографуватися, але по секрету повідомила, що підійде пізніше разом з тортом.

Так і сталося – щойно офіціант виніс торт, до столу підійшла Rihanna та заспівала Абдуллі Happy Birthday. Гості були у захваті, і вечір закінчився груповим фото із зіркою.

"Вона була супермилою, і пахла вона так офігенно!", – описала свої враження Ніні.

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