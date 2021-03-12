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Jamala – МИ: слухайте онлайн новий чуттєвий альбом співачки

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Jamala представила новий альбом МИ - фото 1
Jamala представила новий альбом МИ

Співачка Jamala представила свій новий альбом. Це уже шоста за ліком повноцінна платівка виконавиці. А записала вона її на лейблі Enjoy! Слухайте онлайн свіжий альбом Джамали "МИ" на Радіо МАКСИМУМ!

В альбом "МИ" увійшли 8 композицій. Серед них однойменна пісня "МИ", а також дует з Jah Khalib, який записали ще рік тому. Слухайте новий чуттєвий альбом Джамали, а також додавайте пісні до свого плейлиста.

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"МИ – це нова я! МИ – це про тебе, про мене, про нас разом! МИ – це моя сім'я! МИ – це мій музичний бекграунд. Бажання протягом мого шляху виконувати живу музику, наповнену ще й іншими музикантами, їх віртуозністю. І в цьому всі МИ! МИ – це про ніжність. МИ – це про зухвалість сенсів. МИ – це коли виріс, але не подорослішав, а зберіг у собі дитячу здатність підглядати за історіями і нескінченно НАДИХАТИСЯ!", – написала співачка на своєму інстаграмі.

Jamala – МИ, слухайте онлайн новий альбом співачки:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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