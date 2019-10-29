Jah Khalib і Джамала випустили спільну пісню "Кохаю", яка не залишить вас байдужими

Несподівана колаборація! Казахський репер та саундпродюсер Jah Khalib записав дуетну композицію із українською зіркою Джамалою. Артисти представили спільну пісню "Кохаю" українською мовою. Слухайте і насолоджуйтесь!

Композиція "Кохаю" увійшла в новий альбом Jah Khalib – "Выход в свет", для запису якого репер переїхав до Києва. Саме тут казах записав майбутні хіти, і кілька з них – у дуеті із українськими зірками. Колаборація із Джамалою вийшла найбільш ліричною та романтичною. На додачу, це єдина українськомовна пісня на платівці репера.

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"Над піснею ми працювали півтора року. Я написала її на сьомому місяці вагітності. Мій голос тремтів, а іноді від емоцій мені не вистачало повітря. В пісні я дуже хотіла зберегти саме цей стан. У результаті вийшло поєднати разом жіночу і чоловічу енергію, Інь і Янь. Сподіваюсь, ви відчуєте все тепло, яким ми з Бахою хотіли поділитися", – прокоментувала прем'єру Джа.

Слухати онлайн пісню Jah Khalib & Jamala – Кохаю:

В альбом Jah Khalib увійшла й колаборація зі співачкою Maruv.

Слухати онлайн новинку Jah Khalib & Maruv – По льду:

Шанувальники також оцінили дуетний хіт казаха із репером Kyivstoner.

Слухати онлайн новинку Jah Khalib & Kyivstoner​ – I Got da Vibe:

На одну із прем'єр Jah Khalib уже презентував кліп Джадуа:

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