Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Хелловін

Jah Khalib і Джамала випустили спільну пісню "Кохаю", яка не залишить вас байдужими

  • 31
Дует Jah Khalib і Jamala - фото 1
Дует Jah Khalib і Jamala

Несподівана колаборація! Казахський репер та саундпродюсер Jah Khalib записав дуетну композицію із українською зіркою Джамалою. Артисти представили спільну пісню "Кохаю" українською мовою. Слухайте і насолоджуйтесь!

Композиція "Кохаю" увійшла в новий альбом Jah Khalib – "Выход в свет", для запису якого репер переїхав до Києва. Саме тут казах записав майбутні хіти, і кілька з них – у дуеті із українськими зірками. Колаборація із Джамалою вийшла найбільш ліричною та романтичною. На додачу, це єдина українськомовна пісня на платівці репера.

Це цікаво: Тіна Кароль випустила життєствердну пісню, від якої мурахи по тілу

"Над піснею ми працювали півтора року. Я написала її на сьомому місяці вагітності. Мій голос тремтів, а іноді від емоцій мені не вистачало повітря. В пісні я дуже хотіла зберегти саме цей стан. У результаті вийшло поєднати разом жіночу і чоловічу енергію, Інь і Янь. Сподіваюсь, ви відчуєте все тепло, яким ми з Бахою хотіли поділитися", – прокоментувала прем'єру Джа.

Слухати онлайн пісню Jah Khalib & Jamala – Кохаю:

В альбом Jah Khalib увійшла й колаборація зі співачкою Maruv.

Слухати онлайн новинку Jah Khalib & Maruv – По льду:

Шанувальники також оцінили дуетний хіт казаха із репером Kyivstoner.

Слухати онлайн новинку Jah Khalib & Kyivstoner​ – I Got da Vibe:

На одну із прем'єр Jah Khalib уже презентував кліп Джадуа:

До теми: Дивіться новий запальний кліп Время и Стекло – ЛОХ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: українка Ярослава Магучіх, яка стала найкращою юною спортсменкою Європи
  • 27 жовтня, 17:50
  • 284
Як змінилися актори фільму Американський пиріг
  • 25 жовтня, 16:42
  • 1062
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1851006
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз