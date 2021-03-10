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alyona alyona – Світ потребує краси: новий кліп про жіноче тіло

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Прем'єра пісні alyona alyona – Світ потребує краси - фото 1
Прем'єра пісні alyona alyona – Світ потребує краси

Реперка аlyona аlyona випустила нову пісню "Світ потребує краси", кліп на яку варто побачити кожній дівчині і не тільки. Дивіться потужний ролик, який пробирає до мурах.

Популярна українська реперка аlyona аlyona не припиняє захоплювати своїми новими треками, і пісня "Світ потребує краси" не стала винятком. Потужний трек у рамках проєкту #ПокажітьНас закликає бути прекрасними у будь-якому вигляді, будь-якому віці, будь-якому тілі, адже всі жінки різні.

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"Я хочу бачити різних жінок скрізь. На вулицях, на обкладинках різних видань, на телебаченні, в соцмережах, в рекламі, на різних посадах. Я хочу, щоб вони проявляли себе і не боялися бути собою в своєму тілі. Адже любов до себе жінка транслює через свою діяльність для всіх оточуючих, для всього світу. А світ в свою чергу потребує краси. Справжньої. Я хочу бачити справжню красу. І разом з Dove закликаємо всі медіа показувати тіла людей такими, які вони є. Хочу, щоб нас бачили. Покажіть нас!", закликає аlyona аlyona.

І ролик повністю відповідає неймовірно крутому посилу, адже показує чарівність жінок, які відрізняються одна від одної, але все одно залишаються прекрасними.

alyona alyona – Світ потребує краси, дивитись кліп онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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