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Go_A – ШУМ: як змінився кліп і текст пісні для Євробачення 2021
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Український гурт Go_A представив свій новий кліп та змінив текст пісні "ШУМ", яка лунатиме на Євробаченні 2021. Дивіться свіжу відеороботу на Радіо МАКСИМУМ!
Гурт Go_A презентував оновлену версію треку "ШУМ", з яким виступатиме на Євробаченні 2021. Команда переробила популярну українську гаївку, щоб вона відповідала умовам пісенного конкурсу. Відзначимо, що на Євробаченні не дозволено виконувати народні пісні.
Тут можна побачити попередню версію пісні "ШУМ"
"Ми повністю змінили текст. Він, звісно ж, оснований на українському фольклорі, адже це матеріал, з яким ми працюємо з 2012 року і не збираємося нічого змінювати. Але за правилами Євробачення ми змінили текст, щоб не ризикувати, і він зараз повністю авторський. Але за основу взяті веснянки, які звучали на території України в різних регіонах", – поділилась фронтвумен Go_A Катерина Павленко.
Що ж до кліпу, то він є своєрідним сиквелом – продовженням історії, яку шанувальники побачили у січневому відео.
"Але вже трошки з іншим настроєм, більш позитивним. І якщо в першій версії ми закликали весну і сподівалися на краще, то у новій версії "Шуму" весна вже настала і ми всі дуже раді", – додала солістка.
Go_A – ШУМ: дивіться кліп до Євробачення 2021:
Євробачення 2021 пройде у Роттердамі (Нідерланди): 18 травня – перший півфінал, 20 травня – другий півфінал, 22 травня – фінал.
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