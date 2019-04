Історик розповів, чим частували пасажирів Титаніка

"Титанік" затонув 15 квітня 1912 року. Трансатлантичний пароплав виходив в океан під гаслом "Навіть Бог не зможе потопити цей корабель". Історики протягом тривалого часу вивчали все, що пов'язане з цим судном. Тепер же стало відомо, чим частувалися пасажири у барах і ресторанах.

Величезне судно було розкішним – майже плавучий лондонський готель "Рітц". Вісім палуб, спортивний зал, турецькі лазні, корт для сквошу, чотири ресторани, два бари, а також 416 кают першого класу. Особливо розкішним був інтер'єр для заможних пасажирів – червоне дерево, позолота, шовк і муранське скло.

Історик Вероніка Хінк у книзі "The Last Night on the Titanic: Unsinkable Drinking, Dining and Style" спробувала відтворити атмосферу розкоші, яка панувала на першому трансатлантичному лайнері, в найдрібніших деталях. Кухня, коктейлі, які готували для заможних клієнтів у барах, мода того часу – весь блиск і шарм едвардіанської епохи.

Едвардіанської епоха – короткий період від початку XX століття до Першої світової війни, коли на троні Великобританії сидів Едуард VII, син королеви Вікторії. Поколінням, які пережили жахи війни, цей час здавався безтурботним золотим століттям. Часом, коли можна було насолоджуватися неробством, подорожувати з комфортом на поїздах, пароплавах і автомобілях, колекціонувати мистецтво.

Здається неймовірним, що у нас збереглося меню ресторанів "Титаніка". Пасажири і члени команди забували ці листочки в кишенях або вкладали в листи додому, – говорить історик.

Нормою для пасажирів першого класу був обід з 10 страв. Легкий весняний супчик із зеленим горошком, курча в кремовому соусі, устриці по-російськи – все це супроводжувалося келихом вина.

Відомо, що в винний льох "Титаніка" було завантажено 1 000 пляшок – в основному, шампанського і бордо. Ще 850 пляшок перебувало на борту у розпорядженні барів і ресторанів.

Свою розповідь Вероніка Хінк перемежовує рецептами – оригінальними і адаптованими під сучасність.

Але один з найпопулярніших коктейлів того часу – Punch à la Romaine, винайдений знаменитим французьким шеф-кухарем Жаном Огюстом Еськофье, – точно готували на борту. Цю суміш рому, шампанського, лимонного й апельсинового соку, збитих білків і колотого льоду рекомендували як антипохмільний засіб між багатими трапезами.

