На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Історик розповів, чим частували пасажирів Титаніка
-
- 9
"Титанік" затонув 15 квітня 1912 року. Трансатлантичний пароплав виходив в океан під гаслом "Навіть Бог не зможе потопити цей корабель". Історики протягом тривалого часу вивчали все, що пов'язане з цим судном. Тепер же стало відомо, чим частувалися пасажири у барах і ресторанах.
Величезне судно було розкішним – майже плавучий лондонський готель "Рітц". Вісім палуб, спортивний зал, турецькі лазні, корт для сквошу, чотири ресторани, два бари, а також 416 кают першого класу. Особливо розкішним був інтер'єр для заможних пасажирів – червоне дерево, позолота, шовк і муранське скло.
І ще: Таємниця загибелі ''Титаніка'': експерти назвали винного
Історик Вероніка Хінк у книзі "The Last Night on the Titanic: Unsinkable Drinking, Dining and Style" спробувала відтворити атмосферу розкоші, яка панувала на першому трансатлантичному лайнері, в найдрібніших деталях. Кухня, коктейлі, які готували для заможних клієнтів у барах, мода того часу – весь блиск і шарм едвардіанської епохи.
Едвардіанської епоха – короткий період від початку XX століття до Першої світової війни, коли на троні Великобританії сидів Едуард VII, син королеви Вікторії. Поколінням, які пережили жахи війни, цей час здавався безтурботним золотим століттям. Часом, коли можна було насолоджуватися неробством, подорожувати з комфортом на поїздах, пароплавах і автомобілях, колекціонувати мистецтво.
Здається неймовірним, що у нас збереглося меню ресторанів "Титаніка". Пасажири і члени команди забували ці листочки в кишенях або вкладали в листи додому, – говорить історик.
Нормою для пасажирів першого класу був обід з 10 страв. Легкий весняний супчик із зеленим горошком, курча в кремовому соусі, устриці по-російськи – все це супроводжувалося келихом вина.
Відомо, що в винний льох "Титаніка" було завантажено 1 000 пляшок – в основному, шампанського і бордо. Ще 850 пляшок перебувало на борту у розпорядженні барів і ресторанів.
Свою розповідь Вероніка Хінк перемежовує рецептами – оригінальними і адаптованими під сучасність.
Але один з найпопулярніших коктейлів того часу – Punch à la Romaine, винайдений знаменитим французьким шеф-кухарем Жаном Огюстом Еськофье, – точно готували на борту. Цю суміш рому, шампанського, лимонного й апельсинового соку, збитих білків і колотого льоду рекомендували як антипохмільний засіб між багатими трапезами.
Читайте також: У мережі з'явилися перші знімки китайської копії Титаніка
-
18:555 місць в будинку, де категорично не можна ховати гроші
-
18:43Історик розповів, чим частували пасажирів Титаніка
-
18:32Зеленський не прийде на офіційні дебати в студії Суспільного
-
18:26Як красуня-дружина надихає лідера Шахтаря на перемоги: гарячі фото
-
18:14Справжня легенда: тюнер удосконалив старенький Trabant
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:01Гороскоп на 19 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Непристойні народні пісні: про секс, стосунки та весілля (18+)
-
17:52Перепелині яйця: корисні властивості і чому їх треба їсти
-
17:51ЦВК відклала дебати кандидатів на Суспільному: новий час
-
17:43Учені вважають, що екоторби у рази шкідливіші, ніж пластикові пакети
-
17:21Леон через 25 років: як змінилися улюблені герої фільму
-
17:13Науковці назвали ще одну вагому причину займатися спортом
-
16:50Маша Єфросиніна знялася топлес заради свого бренду
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:39Екрани гнучкого Samsung Galaxy Fold виходять з ладу: у компанії пояснили причину
-
16:25Від Донецька до Франківська: 5 нових книг, які нас об’єднують
-
16:12Авіакомпаніям пропонують зважувати пасажирів перед польотом: для чого?
-
15:52Ангел Victoria's Secret засвітила глибоке декольте
-
15:41З'явився новий смартфон-рекордсмен у AnTuTu: чим ще вразив Lenovo Z6 Pro
-
15:30З'явився новий рейтинг кандидатів у президенти України на вибори 2019
-
15:24Що буде, якщо змішати згущик з борошном і закинути у духовку
-
15:15Зеленський дав інтерв'ю журналістові, якому програв у теніс: основні тези
-
15:00Вербна неділя 2019: що не можна робити у це свято – усі заборони
-
14:53Лідер Ліверпуля потрапив на обкладинку найвпливовішого журналу у світі
-
17:21Леон через 25 років: як змінилися улюблені герої фільму
-
15:30З'явився новий рейтинг кандидатів у президенти України на вибори 2019
-
14:45Сакури в України: коли і куди поїхати, щоб помилуватися цвітінням
-
12:00Тест для кмітливих. Вгадай, хто ховається на фото!
-
09:28Дебати на НСК Олімпійський: про що домовилися кандидати
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 18 квітня
- 17 квітня
-
21:54Науковці розповіли, як красиві люди ставляться до сексу
-
19:24Вихідні у квітні 2019 в Україні: коли і скільки вихідних на свята
-
18:00Сороміцькі анекдоти: веселі жарти про стосунки та секс (18+)
-
14:50Сексуальний гороскоп для чоловіків: характеристика знаків Зодіаку
-
13:25Порошенко погодився на дебати 19 квітня на Олімпійському: названо час
-
11:50Як довго я на тебе чекала: чим закінчився серіал і чи буде продовження
-
09:00Зеленський розповів, хто отримає квитки на дебати 19 квітня
-
07:15Потепління і дощі: прогноз погоди 17 квітня в Україні
- 16 квітня
-
20:19Як виглядала Вітні Х'юстон на початку своєї кар'єри
-
18:21Відпочинок весною: чому варто поїхати в Альпи
-
16:30ТЕСТ: Вгадай, яке фото зроблене в Україні!
-
15:29Зеленський чи Порошенко: новий рейтинг і прогноз на 2 тур виборів 2019
-
14:07Спогади про Собор Паризької Богоматері: реакція зірок на пожежу в Нотр-Дамі
-
12:13Ідеальний гаджет для справжніх бороданів: огляд тримера від Philips
-
11:51Собор Паризької Богоматері: історія та цікаві факти про Нотр-Дам де Парі
-
07:15Дощі зі снігом: прогноз погоди 16 квітня в Україні
- 15 квітня
-
22:01Гра престолів 2019: найкращі жарти і меми про 1 серію 8 сезону
-
18:51Три речі, які чоловіки хочуть від жінок більше, ніж секс
-
16:15ТЕСТ: Яка роль Емми Вотсон підійшла б тобі?