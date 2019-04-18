Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Вибори президента України 2019

Історик розповів, чим частували пасажирів Титаніка

  • 9
Пасажири Титатінку насолоджувалися вишуканими стравами та напоями - фото 1
Пасажири Титатінку насолоджувалися вишуканими стравами та напоями

"Титанік" затонув 15 квітня 1912 року. Трансатлантичний пароплав виходив в океан під гаслом "Навіть Бог не зможе потопити цей корабель". Історики протягом тривалого часу вивчали все, що пов'язане з цим судном. Тепер же стало відомо, чим частувалися пасажири у барах і ресторанах.

Величезне судно було розкішним – майже плавучий лондонський готель "Рітц". Вісім палуб, спортивний зал, турецькі лазні, корт для сквошу, чотири ресторани, два бари, а також 416 кают першого класу. Особливо розкішним був інтер'єр для заможних пасажирів – червоне дерево, позолота, шовк і муранське скло.

І ще: Таємниця загибелі ''Титаніка'': експерти назвали винного

Історик Вероніка Хінк у книзі "The Last Night on the Titanic: Unsinkable Drinking, Dining and Style" спробувала відтворити атмосферу розкоші, яка панувала на першому трансатлантичному лайнері, в найдрібніших деталях. Кухня, коктейлі, які готували для заможних клієнтів у барах, мода того часу – весь блиск і шарм едвардіанської епохи.

Історик розповів, чим частували пасажирів Титаніка - фото 322324

Едвардіанської епоха – короткий період від початку XX століття до Першої світової війни, коли на троні Великобританії сидів Едуард VII, син королеви Вікторії. Поколінням, які пережили жахи війни, цей час здавався безтурботним золотим століттям. Часом, коли можна було насолоджуватися неробством, подорожувати з комфортом на поїздах, пароплавах і автомобілях, колекціонувати мистецтво.

Історик розповів, чим частували пасажирів Титаніка - фото 322325

Здається неймовірним, що у нас збереглося меню ресторанів "Титаніка". Пасажири і члени команди забували ці листочки в кишенях або вкладали в листи додому, – говорить історик.

Історик розповів, чим частували пасажирів Титаніка - фото 322323

Нормою для пасажирів першого класу був обід з 10 страв. Легкий весняний супчик із зеленим горошком, курча в кремовому соусі, устриці по-російськи – все це супроводжувалося келихом вина.

Історик розповів, чим частували пасажирів Титаніка - фото 322321

Відомо, що в винний льох "Титаніка" було завантажено 1 000 пляшок – в основному, шампанського і бордо. Ще 850 пляшок перебувало на борту у розпорядженні барів і ресторанів.

Свою розповідь Вероніка Хінк перемежовує рецептами – оригінальними і адаптованими під сучасність.

Історик розповів, чим частували пасажирів Титаніка - фото 322322

Але один з найпопулярніших коктейлів того часу – Punch à la Romaine, винайдений знаменитим французьким шеф-кухарем Жаном Огюстом Еськофье, – точно готували на борту. Цю суміш рому, шампанського, лимонного й апельсинового соку, збитих білків і колотого льоду рекомендували як антипохмільний засіб між багатими трапезами.

Читайте також: У мережі з'явилися перші знімки китайської копії Титаніка

Джерело: newsweek
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадай, яке фото зроблене в Україні!
  • 16 квітня, 16:30
  • 1435
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 99
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1403712
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ