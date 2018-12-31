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Таємниця загибелі ''Титаніка'': експерти назвали винного

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Титанік - фото 1
Титанік / gcaptain

Безліч людей загинули на сумнозвісному "Титаніку" після того, як власники легковажно затвердили його конструкцію.

За даними видання Express, незважаючи на те, що офіційне розслідування інциденту британським комісаром по краху встановило невинність компанії White Star в катастрофі, багато експертів все ще впевнені в зворотному.

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Зокрема, знавці стверджують, що компанія, яка належить Джозефу Ісмею, затвердила план лайнера, в якому був величезний недолік.

Джозеф Ісмей - фото 298669
Джозеф Ісмей

"Судно було розділене на 16 відсіків з водонепроникними сталевими дверима. Ці двері можуть бути закриті на місці, за допомогою перемикачів на мосту або автоматично в разі затоплення. Вони повинні були зробити корабель непотоплюваним, але вертикальна стінка всередині корпусу корабля не була належної довжини. Така конструкція була свідомо схвалена власниками, щоб не заважати пересуванню пасажирів, що перебували на верхніх відсіках корабля", – про це йдеться в документальному фільмі про "Титанік".

Уточнюється, що Ісмей був англійським бізнесменом, який займав пост голови і керуючого директора White Star Liner. Він був на лайнері в момент аварії, проте йому вдалося покинути корабель.

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Джерело: express
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