У мережі з'явилися перші знімки китайської копії Титаніка

У Китаї копія всесвітньо відомого затонулого лайнера Титанік, яка коштує близько 161,4 мільйона доларів США, починає набувати форми. Відомо, що проект почався ще в 2016 році.

Відомо, що корабель побудований за допомогою оригінальних креслень судна. Зведення повнорозмірної копії Титаніка у Китаї вже наближається до фіналу, що можна побачити на аерофотознімках.

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Копія Титаніка

Нові кадри показують, що копія "Титаніка" починає набувати форму і нагадувати справжній лайнер. Відзначимо, копія розкішного пасажирського судна, який затонув у 1912 році, через що загинули 1500 осіб, буде частиною великого тематичного парку в Сичуані на південному заході Китаю.

Новий лайнер стане точною копією оригінального Титаніка, починаючи розмірами і закінчуючи обробкою і меню. Корабель завдовжки 269,06 метра і шириною 28,19 метра, створений для туристів, занурять у воду на 10,54 метра в місті Суйнін на курорті Romandisea Seven Star.

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