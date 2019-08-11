Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ukrainian Song Project Рецепти

Ірина Шейк похвалилася довгими ногами у яскравих образах

  • 15
Спокуслива Ірина Шейк - фото 1
Спокуслива Ірина Шейк / pinterest

Модель Ірина Шейк знялася для Vogue. Дивіться затишні фото з осіннім присмаком.

На обкладинці серпневого номера Vogue Portugal з'явилася Ірина Шейк.

І ще: Блогерка спародіювала Ірину Шейк і потрапила на обкладинку глянцю

Модель приміряла яскраві образи з трикотажними і базовими речами Victor Glemaud, Falconeri і Alaïa. Стиліст Майкл Філоуз доповнив образ Шейк природним макіяжем і зачіскою. Автором зйомки став фотограф Браніслав Сімончік.

Ірина Шейк похвалилася довгими ногами у яскравих образах - фото 346803

Ірина Шейк похвалилася довгими ногами у яскравих образах - фото 346804

Ірина Шейк похвалилася довгими ногами у яскравих образах - фото 346805

Ірина Шейк похвалилася довгими ногами у яскравих образах - фото 346806

Ірина Шейк похвалилася довгими ногами у яскравих образах - фото 346807

Ірина Шейк похвалилася довгими ногами у яскравих образах - фото 346808

Днями у мережі також з'явилися нові фотографії зі зйомок супермоделі Ірини Шейк для Vogue. Шанувальники просто у захваті!

Читайте також: Ірина Шейк знялася топлес для реклами сумок

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-5 смартфонів, які затьмарять новенький Samsung Galaxy Note10
  • 07 серпня, 19:55
  • 680
ТОП 5 товарів із секс-шопу, які варто спробувати кожній парі
  • 09 серпня, 21:00
  • 418
Страви з кабачків: яскраві смачні рецепти з фото
  • 09 серпня, 16:51
  • 1042
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз