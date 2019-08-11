Ірина Шейк похвалилася довгими ногами у яскравих образах

Модель Ірина Шейк знялася для Vogue. Дивіться затишні фото з осіннім присмаком.

На обкладинці серпневого номера Vogue Portugal з'явилася Ірина Шейк.

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Модель приміряла яскраві образи з трикотажними і базовими речами Victor Glemaud, Falconeri і Alaïa. Стиліст Майкл Філоуз доповнив образ Шейк природним макіяжем і зачіскою. Автором зйомки став фотограф Браніслав Сімончік.

Днями у мережі також з'явилися нові фотографії зі зйомок супермоделі Ірини Шейк для Vogue. Шанувальники просто у захваті!

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