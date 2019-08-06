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Блогерка спародіювала Ірину Шейк і потрапила на обкладинку глянцю

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Блогерка Селеста Барбер - фото 1
Блогерка Селеста Барбер / Instagram

Відома блогерка Селеста Барбер спародіювала супермодель Ірину Шейк, після чого її знімок потрапив на обкладинку португальської версії модного видання Vogue. Знімок з обкладинки був опублікований на офіційній сторінці Vogue Portugal в Instagram.

На оригінальному знімку спокуслива модель Ірина Шейк позувала в яскраво-помаранчевому пуловері з масивними білими сережками у вухах. Блогерка практично точно скопіювала її образ, проте замість сережок використовувала пластикові кришки від стаканчиків.

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"Селеста Барбер прийняла наш виклик і погодилася відтворити обкладинку Ірини Шейк. Результат вийшов настільки хорошим, що вона заслуговує власної обкладинки. Дві обкладинки, один номер і багато гумору. Зрештою, це справа смаку. Чи ні. Вирішувати вам", – зазначено в підписі до публікації.

Блогерка спародіювала Ірину Шейк і потрапила на обкладинку глянцю - фото 345913
Блогерка спародіювала Ірину Шейк і потрапила на обкладинку глянцю - фото 345912

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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