Ірина Шейк знялася топлес для реклами сумок

Відома модель Ірина Шейк, яка нещодавно в парі з Адріаною Лімою прикрасила сторінки видання Vogue, зараз знову порадувала шанувальників відвертими знімки.

Цього разу супермодель позувала для рекламної кампанії французької марки The Kooples, з якою співпрацює.

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Шейк представила нові сумки, створені спільно з брендом. На знімках, які Ірина опублікувала в своєму Instagram, вона позує оголеною, прикриваючи груди сумками. Нові моделі сумок представлені в трьох кольорах: молочно-білому, чорному зі сріблястим відтінком і з анімалістичні принтом.

Для фотосесії волосся Ірини було зібране в пучок, а в макіяжі акцент зміщений на ефектні очі. Сяюча шкіра моделі завершила її б'юті-образ.

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