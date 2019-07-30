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Ірина Шейк знялася топлес для реклами сумок

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Шейк представила нові сумки, створені спільно з The Kooples - фото 1
Шейк представила нові сумки, створені спільно з The Kooples / Fanpop

Відома модель Ірина Шейк, яка нещодавно в парі з Адріаною Лімою прикрасила сторінки видання Vogue, зараз знову порадувала шанувальників відвертими знімки.

Цього разу супермодель позувала для рекламної кампанії французької марки The Kooples, з якою співпрацює.

І ще: Ірина Шейк знялася у гарячій БДСМ-фотосесії

Шейк представила нові сумки, створені спільно з брендом. На знімках, які Ірина опублікувала в своєму Instagram, вона позує оголеною, прикриваючи груди сумками. Нові моделі сумок представлені в трьох кольорах: молочно-білому, чорному зі сріблястим відтінком і з анімалістичні принтом.

Для фотосесії волосся Ірини було зібране в пучок, а в макіяжі акцент зміщений на ефектні очі. Сяюча шкіра моделі завершила її б'юті-образ.

Ірина Шейк знялася топлес для реклами сумок - фото 344515

Ірина Шейк знялася топлес для реклами сумок - фото 344516

Ірина Шейк знялася топлес для реклами сумок - фото 344517

Читайте також: Леді Гага виклала перше фото після атаки фанатів Ірини Шейк

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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