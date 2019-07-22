Ірина Шейк знялася у гарячій БДСМ-фотосесії

У мережі з'явилися нові фотографії зі зйомок супермоделі Ірини Шейк для Vogue. Шанувальники просто у захваті!

Днями ми писали про те, що модель Ірина Шейк порадувала шанувальників пікантною фотосесією для іспанського Vogue, де постала зі своїм зоряним "двійником" Адріаною Лімою.

І ще: Леді Гага показала кругленький животик

Тепер у мережі з'явилися нові фотографії з цих зйомок. На фото дві супермоделі постають у доволі зухвалих образах. У білизні, чорних ботфортах, масках БДСМ знаменитості позують в авто. При цьому знаменитості розважаються один з одним. Також шанувальники Ірини побачать її в колготах в горошок і чорній білизні. На фото зірка позує в машині, лежачи на передньому сидінні.

Фанати не стали стримувати себе в коментарях. "Ірина – цариця", "Це точно вогонь", "Гага нервово курить збоку, жінка-вогонь", "Королеви", – пишуть користувачі.

Читайте також: Леді Гага і Бредлі Купер почали жити разом