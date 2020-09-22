Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Ірина Шейк без білизни зачарувала чоловіків

  • 41
Ірина Шейк - фото 1
Ірина Шейк / gettyimages

34-річна модель Ірина Шейк взяла участь в сексуальній зйомці. Красуня позувала у провокаційному вбранні.

Супермодель є володаркою чудової фігури, яку вона швидко повернула після народження дочки Леї. Зірка подіумів і глянцю без сорому роздягається для відвертих зйомок.

І ще: Зірка серіалу Клон здивувала шанувальників зовнішнім виглядом

Днями Ірина позувала в пікантному вбранні. Вона одягла чорну мінісукню з пікантними розрізами в області грудей. Шейк відмовилася від спідньої білизна, засвітивши красиві груди. Молода мама зібрала волосся в пучок. Вона не стала робити мейк. Завершила образ модель масивними черевиками на товстій підошві.

Зірка знялася для нової промо-кампанії Milan Fashion Week разом з 41-річною співачкою і фотомоделлю Карен Елсон і 40-річноїю топмоделлю Маріякарлою Босконо. На одному з фото дівчата поклали долоні на сідниці колишньої коханої актора Бредлі Купера. Гортайте галерею:

Це цікаво: Гаряча Мішель Андраде зважилася на фото без макіяжу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
  • 20 вересня, 18:50
  • 6520
Популярна музика осені: плейлист нових пісень вересня
  • 20 вересня, 12:20
  • 122
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2530099
Загрузка...
Новини