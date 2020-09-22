Ірина Шейк без білизни зачарувала чоловіків

34-річна модель Ірина Шейк взяла участь в сексуальній зйомці. Красуня позувала у провокаційному вбранні.

Супермодель є володаркою чудової фігури, яку вона швидко повернула після народження дочки Леї. Зірка подіумів і глянцю без сорому роздягається для відвертих зйомок.

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Днями Ірина позувала в пікантному вбранні. Вона одягла чорну мінісукню з пікантними розрізами в області грудей. Шейк відмовилася від спідньої білизна, засвітивши красиві груди. Молода мама зібрала волосся в пучок. Вона не стала робити мейк. Завершила образ модель масивними черевиками на товстій підошві.

Зірка знялася для нової промо-кампанії Milan Fashion Week разом з 41-річною співачкою і фотомоделлю Карен Елсон і 40-річноїю топмоделлю Маріякарлою Босконо. На одному з фото дівчата поклали долоні на сідниці колишньої коханої актора Бредлі Купера. Гортайте галерею:

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