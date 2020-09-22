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Гаряча Мішель Андраде зважилася на фото без макіяжу

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Мішель Андраде - фото 1
Мішель Андраде / instagram

Популярна 23-річна співачка Мішель Андраде на своїй сторінці в Instagram опублікувала селфі, продемонструвавши своє обличчя без грама косметики.

Підопічна Потапа позує в одному махровому халаті лимонного кольору, зібравши волосся в пучок.

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Мішель вирішила продемонструвати фоловерам природну красу, тому сфотографувалася без макіяжу. Також співачка заінтригувала фанатів новинкою, над якою вона і її команда довго працювали. Мішель пообіцяла швидко все показати і зазначила, що це буде "Пушка".

Шанувальники знаменитості не скупилися на лайки і коментарі. Багато з них відзначили, що артистка без макіяжу виглядає дуже красиво: "Що це за дитина, така мила?", "Ідеальність ваше друге ім'я", "Яка красива", – написали фоловери зірки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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