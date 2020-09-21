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Зірка серіалу Клон здивувала шанувальників зовнішнім виглядом
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44-річна актриса, зірка популярного серіалу Клон Джованна Антонеллі потішила передплатників новими яскравими фотографіями.
Днями знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок, здивувавши своєю красою і молодим видом.
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Зірка Клону позує в білій напівпрозорій блузі з відвертим вирізом. Свій образ вона підкреслила красивою укладкою, ніжним макіяжем і аксесуарами. Виглядає актриса дуже елегантно, стильно і свіжо. Свій пост вона супроводила цитатою письменника Стівена Кінга: "Ви можете, ви маєте, і, якщо ви достатньо сміливі, щоб почати, ви це зробите".
Фотографія знаменитості за добу зібрала понад 60 тисяч лайків і захоплені коментарі фанатів, які відзначили, що Джованна для своїх років виглядає дуже молодо і з кожним днем стає все красивішою.
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