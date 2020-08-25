Інженери створили робота, який тестуватиме людей на COVID-19

Для запобігання можливого інфікування інженери створили роботизовану руку, яка проводитиме тестування на коронавірус. Пристрій може перевіряти пацієнтів на 10 хвилин швидше за людей, забираючи мазки з носа. Щоправда, наразі його все ще трохи побоюються, віддаючи перевагу "живим" контактам.

Інженери розробили роботизовану руку для автономного забору мазків з носа, щоб знизити ризик передачі коронавірусу від пацієнта до лікаря. Технологія використовує функції навігаційної системи роботизованої хірургії головного мозку, а також розпізнавання обличчя та тривимірні зображення.

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Пацієнту прикріплюють особливий зажим на ніс, аби апарат міг знайти певні точки. Також йому надягають на голову металеву скобу, щоб голова не смикалася при заборі мазка і залишалася рівною. Робот вводить в ніс довгий шпатель для взяття мазка. Пізніше він поміщається у спеціальний флакон. Якщо людині на всю процедуру потрібно 15 хвилин, у середньому, то роботу всього 5 (безпосередньо взяття мазка триває 10 секунд).

Тайванська компанія, яка створила цю технологію, розробляє і керує роботами в галузі медицини. Вона використовувала цей досвід при створенні машини для тестування на коронавірус, перевіривши її на власних працівниках. Першим пацієнтом став гендиректор цієї компанії. Він розповів, що вперше задумався про таку систему ще у 2003 році під час спалаху атипової пневмонії, від якої страждав його друг. Робот для взяття ПЛР-мазка створений всього за 7 тижнів.

Він не оснащений датчиками тиску, що допомагають не завдати травми при проході через носову порожнину, але використовує для цього тривимірне зображення. Основна мета робота – зменшити кількість контактів між медичним персоналом та пацієнтами, адже коронавірус поширюється через дотики і аерозольні краплі в повітрі.

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