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Коронавірус День Незалежності

Фото спеціально для тих, хто вважає, що маски не допомагають: експеримент мікробіолога

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Фото спеціально для тих, хто вважає, що маски не допомагають: експеримент мікробіолога - фото 1

Багато людей відмовляються носити маски, попри постійні запевнення медиків, що вони дуже навіть допомагають скоротити поширення коронавірусу. Спеціально для найупертіших американський мікробіолог провів наочну демонстрацію.

Річ Девіс, директор лабораторії клінічної мікробіології зі штату Вашингтон, експериментально показав, як носіння масок впливає на поширення мікроорганізмів. Для свого експерименту науковець використовував чашки Петрі і агар-агар, який взаємодіє з дихальними краплями, показуючи, куди і в якій кількості вони впали у чашу. Чоловік по-різному взаємодіяв з чашами (говорив, сміявся, кашляв і т. д.). Спочатку в масці, а потім без неї.

І ще: Як захиститись від коронавірусу у метро: поради в інфографіці

Ось результат першого експерименту:

Фото спеціально для тих, хто вважає, що маски не допомагають: експеримент мікробіолога - фото 421747

Девіс дихав, співав, розмовляв, чхав і кашляв в чашку Петрі з агар-агаром в масці і без маски. Бактерії в чаші показали, куди впали краплі. Видно, що маска практично повністю блокує їхнє поширення.

А ось другий експеримент, який доводить важливість соціальної дистанції:

Фото спеціально для тих, хто вважає, що маски не допомагають: експеримент мікробіолога - фото 421746

Ви все бачите самі. Висновок тут один і він давно на поверхні: маски дійсно допомагають – це доведено! Їх носіння в громадських місцях дійсно сприяє блокуванню поширення бактерій, а зараз це вкрай актуально.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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