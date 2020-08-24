Як захиститись від коронавірусу у метро: поради в інфографіці

Коронавірус в Україні вже стиг поставити кілька невтішних рекордів за останні тижні, тому у МОЗ продовжують активно нагадувати про правила карантину та ділитись правилами безпечного життя в таких умовах. Цього разу в інфографіці показали, як користуватись метро.

У Мінздоров'я намагаються максимально інформувати громадян про COVID-19 та карантин, тож у соцмережах з'явився волонтерський профіль Коронавірус.Інфо в Telegram, на якому щодня публікують поради та важливу інформацію. Нещодавно фахівці розповіли про те, як правильно їздити у метро під час пандемії.

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"Безпечне життя під час епідемії – це можливо і просто. Треба лише трішки самодисципліни та дотримання базових правил. Особливо у громадських місцях з великим скупченням людей. Наприклад, у метро", – зазначили фахівці.

Базові правила безпечної поїздки у метро:

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