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Коронавірус День Незалежності

Як захиститись від коронавірусу у метро: поради в інфографіці

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Як користуватись метро під час пандемії - фото 1
Як користуватись метро під час пандемії

Коронавірус в Україні вже стиг поставити кілька невтішних рекордів за останні тижні, тому у МОЗ продовжують активно нагадувати про правила карантину та ділитись правилами безпечного життя в таких умовах. Цього разу в інфографіці показали, як користуватись метро.

У Мінздоров'я намагаються максимально інформувати громадян про COVID-19 та карантин, тож у соцмережах з'явився волонтерський профіль Коронавірус.Інфо в Telegram, на якому щодня публікують поради та важливу інформацію. Нещодавно фахівці розповіли про те, як правильно їздити у метро під час пандемії.

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"Безпечне життя під час епідемії це можливо і просто. Треба лише трішки самодисципліни та дотримання базових правил. Особливо у громадських місцях з великим скупченням людей. Наприклад, у метро", – зазначили фахівці.

Базові правила безпечної поїздки у метро:

Як захиститись від коронавірусу у метро: поради в інфографіці - фото 421718

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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