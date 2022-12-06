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Інтерв'ю з YATSUTA: про дітей і війну, відмову від російської мови й популярність у ТікТок
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Співачка YATSUTA розповіла про свою участь у благодійних концертах, зізналася, що відмовилася від російськомовного репертуару та поділилася переживаннями щодо того, як діти сприймають війну. Далі читайте в ексклюзивному інтерв'ю з виконавицею!
Яна (справжнє ім'я співачки YATSUTA) після 24 лютого залишилася вдома. Вона зазначає, що як громадянка України робить свій внесок для країни – її бізнес теж працює в Україні.
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Попри те, що артистка мала можливість перенести його закордон, не зробила цього:
Від 8 ранку і практично до 8 вечора я сумлінно працюю 5-7 днів на тиждень. Сплачую податки. Люди, які у мене працюють, отримують заробітну плату. Таким чином вони теж мають змогу залишатись в Україні й виховувати своїх дітей тут".
YATSUTA власниця дитячої творчої студії й розповідає, як під час війни функціонує її справа:
Так, у мене є дитяча творча студія. На жаль, вона залишилась тільки у Дніпрі. Тому що зараз у нас такий складний воєнний час і я не можу перебувати у всіх містах одночасно. Тому вирішили залишити студію лише у Дніпрі. Діти у нас займаються гімнастикою та хореографією на професійному рівні. До того ж на території працює навчальний центр. Тобто діти мають змогу займатись онлайн у своїх школах, але знаходяться в цей час під наглядом наших викладачів. Наші дівчата допомагають їм після уроків із домашнім завданням і розважають їх на перервах. Тобто діти постійно перебувають у робочому процесі. Десь з 9 ранку і до 6-7 вечора вони у студії. Під час повітряних тривог вони переходять у наше підвальне приміщення. Там діти ховаються, але цей час проводять дуже весело. Разом із нашими педагогами та тренерами вони співають, танцюють, грають, ліплять. Щодня роблять щось новеньке. Ми докладаємо максимальних зусиль, щоб діти мали нормальне дитинство в умовах того часу, який зараз є. Чому саме дитяча студія? Тому що я дуже люблю дітей. І з 16 років я працюю педагогом, дитячим тренером з хореографії. Все своє життя я присвятила саме роботі з дітьми. Діти ходять до мене від 3 років і аж до 16-18. Я просто це дуже сильно люблю”.
Також багато чого YATSUTA робить як артистка – благодійні концерти, а усі кошти з них йдуть на ЗСУ. Також вона бере участь у благодійних заходах саме для дітей, які постраждали від війни.
Я багато працюю на благодійних концертах, і для дітей у тому числі. Я вважаю, що дорослі повинні максимально робити так, щоб діти не відчували війни – настільки, наскільки це можливо. Звісно, для мене морально це дуже складно, тому що я сама мама. У мене двоє дітей: донечка і син. Щоразу виходити на сцену і дивитись у вічі дітей, які бачили війну, – це серйозний стрес для мене. Та я вважаю, що він значно менший, ніж ті емоції, які пережили діти, що прийшли на цей концерт. Тому ми повинні працювати заради них".
Яна повністю відмовилася від російськомовного репертуару, хоча у неї є альбом з піснями російською. Ось що артистка думає з цього приводу зараз:
Я вважаю, що артисти – це публічні люди, які повинні співати рідною мовою. Вони повинні робити так, щоб люди якомога більше чули саме українську. На жаль, до повномасштабного вторгнення було зовсім інакше. Я особисто народилась у місті Дніпро і тут майже усі розмовляли російською мовою. Звісно, для мене це було ніби нормально: розмовляти та співати російською. Але коли склалась така ситуація, то я відмовилась і від репертуару і спілкуюсь зараз українською мовою навіть вдома. Можливо це не завжди виходить так, як хотілося б, але я стараюсь і буду це робити й надалі".
Слухати пісню YATSUTA – Квітка:
Її пісня "Квітка" дуже популярна у соцмережі ТікТок. Співачка роздумує, у чому є полягає такий музичний феномен:
Відповісти, чому це феномен, я не можу. Вона, мабуть, сподобалась людям, тому що у неї інший настрій. Не сумний, а навпаки. Мені здається, що зараз людям хочеться бачити та відчувати щось таке позитивне. Тому, на мою думку, вона і зайшла".
Відомо, що всі пісні співачці створює саундпродюсер Дмитро Сисоєв. YATSUTA ділиться думками, з ким хотіла б попрацювати й чи хотіла б змінити творчу команду:
У мене ніколи не було думок змінити музичного продюсера. Тому що так, як мене розуміє та відчуває Діма, мені здається це просто неможливо. Мені з ним дуже комфортно працювати. Він розуміє, які пісні я хочу співати й у нас ніколи не виникало якихось незрозумілих ситуацій. Тому Діма – це та людина, якій я максимально довіряю і мені подобається з ним працювати".
Щодо створення, написання та купівлі пісень YATSUTA зазначає наступне:
Я можу писати вірші, але кожна людина повинна займатись тим, що вона максимально гарно вміє. Я вмію виходити на сцену як артистка. Я вмію співати. Я вмію працювати як керівник і багато чого ще вмію. А от писати пісні, я вважаю, що краще ніж Діма і його команда, я не зможу це зробити".
Яна не так давно у шоубізнесі, й ділиться, чи важко артистам, які лише розпочинають свою творчу кар'єру, серед тих, хто постійно на перших шпальтах:
Не можу сказати, що я зіштовхнулася з труднощами. Сцена для мене це в принципі все моє життя. Складно було виходити на сцену самостійно. Тому що я 5-6 років була за кулісами. Тобто мої артисти, мої діти були на сцені, а я завжди була за кулісами. Складно було знову повернути ту саму форму і максимально змінити свій графік. Тому що людина, яка виходить на сцену, повинна приділяти цьому велику кількість уваги. Це особисті тренування, репетиції, створення образу і багато чого іншого. Труднощі були у тому, що до мого дуже такого щільного графіка приплюсувалось багато інших справ".
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