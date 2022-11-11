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Інтерв'ю з SOWA: про музику не поза політикою, благодійні концерти та акцію для дітей
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Виконавиця SOWA розповіла, як застала повномасштабне вторгнення 24 лютого, поділилася своїми думками щодо артистів, які виступали в росії, та мовного питання, а також згадала про акцію "Ангел-Охоронець" для діток. Далі читайте ексклюзивне інтерв'ю зі співачкою!
Діана (справжнє ім'я співачки SOWA) чітко пам'ятає ранок 24 лютого. Близько 4:00 ранку виконавиця дізналася про повномасштабне вторгнення – до її кімнати увірвалась мама зі словами "бомблять Київ, почалась війна".
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SOWA зізнається, що у цей момент у неї були такі емоції, які вона ніколи в житті до цього не проживала:
Цього ранку мій телефон та моїх батьків, розривався від дзвінків та повідомлень від родини та друзів. Всім, хто нам телефонували та звертатись за допомогою, ми одразу допомагали. Вже з перших днів повномасштабної війни моя сім'я прихистила у себе моїх друзів, музикантів та людей, яких я раніше зовсім не знала, а зараз з ними підтримую теплі взаємини. Дуже сумно згадувати, що багато людей змушені залишити свої домівки та добратися в безпечніші міста, поки над ними летять ракети".
Відомо, що, деяким нашим артистам, рекламодавці з рф пропонували контракти. І навіть були пропозиції від рекламодавців вже під час повномасштабної війни. Співачка SOWA зазначає, що у неї україномовні пісні та аудиторія, тому, логічно що такої пропозиції в неї не було. Але, навіть, якби й була, то вона б точно ніколи не погодилась. До того ж виконавиця міркує, що ніколи б не погодилась рекламувати сигарети та міцні спиртні напої. Тому що це суперечить концепції її проєкту та принципам.
Дівчина розповідає, що війна повністю змінила її. Тепер вона відчуває, що її свідомість зовсім не така, якою була до цього.
Все своє життя я розмовляю українською мовою, але раніше не надавала так сильно, як це було потрібно, значення мовному питанню, бо не усвідомлювала, наскільки це важливо. Зараз я вивчаю історію мови, часто дивлюсь ютуб канал Ірини Фаріон, яка транслює важливість мовного питання, а ще розповідає про визначних людей нашої історії, які загинула через нашу країну і мову. Ще війна дала зрозуміти, що не варто відкладати на завтра, тому що воно може й не настати. Тому, зараз намагаюсь брати всі можливість в руки, залишити всі вагання та страхи в минулому й жити сьогоденням. І звичайно, нагадувати рідним про те, як сильно їх люблю.
SOWA не стоїть осторонь волонтерської діяльності. На цей час, за плечима співачки вже 26 благодійних концертів, які були скеровані на допомогу для ЗСУ. Концерти відбувалися і в Україні, і закордоном. Наприклад, зі складом артистів, в німецькому місті Лейпциг та в містечку неподалік Мюнхена, вдалося зібрати за два концерти кошти на автомобіль, який вже допомагає нам бійцям на фронті! Загалом командою зібрали кошти на 3 автомобілі, амуніцію, рації, бронежилети та решта потреб для наших воїнів.
На початку повномасштабної війни мені випала можливість виступити в найбільшому прихистку для біженців у Львові, де в мене зародилась одна зворушлива історія "Ангел-Охоронець". Після виступу до мене підбіг хлопчик з м'якою іграшкою в руках, і на моє запитання "Хто це в тебе?" він з радістю відповів: "Це мій Ангел-охоронець". Ця історія вразила мене настільки, що після цього ми з командою вирішили запустити акцію, яка буде називатись "Ангел-Охоронець" на честь цієї історії. Мета цієї акції полягає в тому, щоб приділити увагу дітям, дати надію на щасливе майбутнє, а також відчуття, що Ангел-Охоронець завжди поруч з ними, та оберігає. Ми будемо відвідувати прихистки, де проживають діти, які постраждали під час війни, і одним із сюрпризів, який буде супроводжувати нас, це навчальні майстер-класи. Наприклад, на перших акція ми будемо співпрацювати з хімічно-дослідницьким шоу "О-шоу". Також плануємо залучити українських артистів та відомих людей".
Після нашої перемоги співачка точно знає, що перше, що зробить, це зустрінеться зі своїми рідними та своїм дідусем, який зараз перебуває у Херсонській області. Діана сподівається, що їхня з ним зустріч відбудеться зовсім скоро.
Українські артисти раніше виступали з російськомовним матеріалом, на мою думку, тому що вони бачили в цьому більшу фінансову вигоду, а також більше охоплення аудиторії. Але, я вважаю, що все ж таки, найвідоміші українські артисти, здобули свою популярність завдяки україномовній музиці. А саме: The Hardkiss, Океан Ельзи, Антитіла, Скрябін".
Щодо тих артистів, які останні 8 років виступали у рф, і чи можна їм вірити та сприймати серйозно те, що вони "перевзулися", виконавиця SOWA зазначає таке:
Насправді дуже важко розрізнити чи це правда, чи це "переказування". Мені здається, що більшість артистів, які 8 років виступали у рф, навіть, якщо вони змінили думку, не факт, що до кінця усвідомили цю важливість україномовного матеріалу на цей час в нашій країні. Мабуть, вони це зробити для зовнішнього ока, але всередині до кінця ще не розуміють".
Багато розмов точилося і раніше довкола теми "культура поза політикою"… Співачка поділилася думками щодо того, якою була ситуація раніше й чи наразі щось змінилося:
Насправді раніше я думала, що культура все ж може бути поза політикою. Сама ж я рідко коли вдавалася в політичні події, новини. Але, коли почалась повномасштабна війна, то в мить зрозуміла, що ні музика, ні мова, ніщо не може бути поза політикою. Коли російські війська прийшли загарбувати нашу територію, пісні стали іншими, музика змінилася, ми почали писати пісні про нашу боротьбу, про нашу країну".
Слухати пісню SOWA – Сльози, то моя зброя:
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