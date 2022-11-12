Інтерв'ю з GREMO: про благодійні концерти у США та прапор, який продали за 69 тис. доларів

Співак GREMO та Лана Грамаковська живуть в США, проте не змогли стояти осторонь й організовують у Чикаго заходи на підтримку України. Далі читайте в ексклюзивному інтерв'ю з виконавцем!

Лана Грамаковська, організаторка благодійних заходів, розповідає, що від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого в людей за кордоном життя зупинилося.

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Вона пригадує свої відчуття – це була біль, розпач, страх. Попри те, що вона живе в США понад 20 років, в Україні її родина – рідні сестри, брати, діти.

Я за паспортом громадянка Америки, але це ніяк не змінило мого відчуття в душі. Розмовляю я українською, допомагаю українцям. Спочатку організовувалися масштабні мітинги в підтримку. Ми завжди щось просили й ці мітинги змінювалися з одного на інший. Потім пішли концерти – людям потрібно було хоч якось відпочивати. Деякі волонтери йшли зранку до роботи, а вночі пакували контейнери.

Перший їхній благодійний захід був направду першим. Лана розповідає, що вони були першими, хто ризикнув провести тур в підтримку України.

Ми дуже переживали чи правильно всі сприймуть. Моя компанія CHICAGO UA INC, що має досвід в організації, та промоутерська компанія Show impuls об'єдналися, ще до нас долучилися зірки українського шоубізнесу: Злата Огневич, Альоша, Казка, Василь Бондарчук. А в кінці туру долучився ще й GREMO, бо, на той період він полетів в Україну з гуманітарними цілями. Тур був успішним ми зібрали понад півтори тисячі глядачів, велику суму грошей. Кошти ми розподілили рівномірно між благодійними фондами міст в яких проводились заходи.

Захід проходив у старовинному залі в Чикаго "Logan Squer Auditorium". Оскільки дата проведення буде наближена до "Halloween", вирішили зробити подію в "Gatsby style".

Ми розуміли, що всі хочуть перевтілитися, тому ми хотіли створити красивий антураж в цей вечір, без страшилок, скелетів і всякого такого. Розіграші були різні. Окрім прапора з молотка пішли картини зі зображенням Зеленського, Бендери, Тараса Шевченка, а ще – шахи ручної роботи. А саме основне це – картина, де вишита карта України, вона увійшла до книги рекордів Гіннеса.

Задум організувати аукціон виник в одного з засновників Viva Ukraine Володимира Сірякова та в його команди.

Я мало вірила, що це дійсно буде, але вони це зробили. Це було досить нелегко – отримати за лот прапор, підписаний президентом Володимиром Зеленським, Валерієм Залужним, Азовцями. А потім ще й отримати рекордну суму за нього.

Один з лотів – прапор, який продали за 69 000 доларів.

Дійсно прапор, який підписаний такими людьми, є цінним і це дійсно – скарб. Вдалося його продати за такі кошти завдяки Віктору Гевко з "Vip Ternopil". Це був "вибух", він нереально креативна особистість, без нього цей прапор пішов би напевне за 20 000 доларів максимум, але він зробив неможливе.

До заходу долучилися зіркові гості з України – Віталій Козловський, Positiff, Руслан Ханумак. А з місцевих – EMIGRANT, Василь Бондарчук, Мантра Мольфара, Джазовий бенд. Ну і звісно GREMO – білорус, який вивчив українську мову, розмовляє, співає нею, та допомагає українцям. Він їздить в Україну та допомагає по факту.

У планах є повторювати такі події. Адже аукціони дають можливість зібрати кошти, всі розуміють, що організація івенту тягне чималі витрати. І отримали кошти з аукціону – велике діло: людина отримує подарунок, а ми можливість допомогти Україні. Наша місія зараз – допомагати, не зупиняючись, адже попереду зима. Через такі заходи ми можемо нагадувати, що ми є, ми підтримуємо, і ми боремось на своєму фронті!

Артист GREMO своєю чергою зробив багато благодійних концертів в Україні й продовжуєте підтримувати цю ініціативу в США. Він розповів, чим відрізняються благодійні концерти в Україні та в США:

Ми й надалі підтримуємо цю благодійну ініціативу у США. Ось нещодавно моя дружина організувала благодійний аукціон, артисти з України приїжджали підтримувати, я теж долучився до цього аукціону. Для мене концерти у США та Україні дуже відрізняються, насамперед це настрій публіки, різний менталітет. Українському народу ці концерти зараз необхідні, їм треба морально трохи відпочивати від війни, їм важко. І я чим можу, тим допомагаю і надалі буду це робити. Українська публіка дуже вдячна за ці концерти, вони мене так зустрічали, як не в одному містечку США. Мені це так гріє душу. До сліз, чесно. В Америці все інакше, і це відчувається. В них немає війни. Вони не в тому стані, що знаходяться українці, їм морально легше і вони можуть хоч кожен день ходити по концертах, там зовсім інше життя. Але хочу сказати, що донатять американці багато і я безмежно вдячний їм за це. Вони дуже підтримують українців.

Діаспора в Чикаго також долучається до благодійності та допомоги Україні.

Вони неймовірні, чесно. Мешканці Чикаго коли дізналися, що рф напала на Україну, вони активізувалися та активно долучилися до допомоги українцям, як фінансово, так і гуманітаркою. Пам'ятаю, що люди донатили десятки тисяч доларів. Зараз вже не так активно, тому що в Америці зараз з економікою трохи складніше стало, ніж було. Я тут мешкаю і бачу, як все відбувається. Американці щедрі, але про себе вони не забувають. Ще у Чикаго є благодійні фонди, які збирають кошти й потім відправляють в Україну.

GREMO ділиться своїми враження від аукціону:

Це було просто неймовірно – ми не очікували що буде так круто! Ми думали, що продамо прапор за ну десь за 20 000 доларів, а тут така рекордна ціна. Там багато було лотів, але цей був найкрутіший. Я навіть собі його хотів. Мене так мотивують такі заходи. Я гордий, що я до цього причетний, що можу допомагати.

Артист GREMO житель США, тому мав можливість приймати артистів, які брали участь в аукціоні, у себе вдома:

З самого початку війни ми приймаємо людей у себе дома. Одна сім'я з України жила у нас місяць. Наш дім постійно відкритий для людей, яким потрібна допомога. Запрошуємо й артистів до себе. Нам подобається допомагати людям, це добра справа. Тим паче коли ми з дружиною організовуємо благодійний концерт чи аукціон, то я вважаю, що ми повинні подбати про готель для артистів, а так в нас є будинок, де ми можемо розмістити у себе декількох артистів. Ми завжди раді новим знайомствам. Чесно, я був би рад, якби я приїхав до України та мене хтось з колег до себе запросив. Тому що готелі – це готелі, а гостинність від колег це набагато приємніше.

GREMO розповідає про свої плани прибути в Україну:

Планував приїхати ще в жовтні, але через те, що були масові обстріли, не було світло. Та ще купа роботи тут, бізнес і не тільки. Думаю в кінці листопада приїду до України. В планах зробити концерти містами України. Планую записати альбом з Вадимом Лисицею.

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