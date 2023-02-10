Інтерв'ю з T.HUTSULS – про початок становлення, самобутність і місію колоритного гурту

Трушним Гуцулам з Коломиї всього лиш 1 рік. А молоді музиканти вже ввірвалися в серця своїх слухачів і тренди музичних платформ і ТікТоку. Радіо Максимум взяло інтерв'ю у вокалістки Алекси Цимбал, щоб дізнатися про гурт більше.

Дотримуючись концепції поєднувати сучасний саунд з унікальними звуками гуцульських народних інструментів, талановитий гурт "T.HUTSULS" з Коломиї помітно вирізняються на сучасній етно-поп-сцені в Україні, пише Радіо Максимум.

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Гурт "T.HUTSULS" ("Трушні" Гуцули з Коломиї) в цей час випускає свій дебютний альбом під назвою "Гуцули". Перша збірка проєкту, заснованого восени 2021 року на Прикарпатті, об’єднала вже 10 пісень. Кілька із них – "Нічна", "Не мала", "Сум вівчаря" – завдяки всеукраїнським радіоротаціям, драйвовим кліпам, місцям у чартах на цифрових музичних платформах і популярності серед користувачів соцмереж, зокрема у ТікТоку.

Молода прогресивна команда "T.HUTSULS" вривається з кожним релізом в топи і швидко стає улюбленими музичними виконавцями. Я також як тільки познайомилася з вашою творчістю, не можу припинити слухати цю драйвову музику. Розкажіть з чого все почалося? Як створювався коломийський гурт "T.HUTSULS"?

Усе розпочалося у 2021-му – із кастингу до проєкту Hutsul Planet. Я пройшла усі онлайн-етапи, мене запросили на живе прослуховування до Коломиї. Було дуже цікаво ближче познайомитися як із гуцульською культурою, так і гуцульським краєм. На кастингу відбулося знайомство із засновником і головним натхненником Hutsul Planet Михайлом Балухом. Після кількох імпровізаційних сесій і знайомства з музикантами, ми зрозуміли, що хочемо спробувати зробити експеримент і створити гурт, який поєднає в собі гуцульське етно і сучасне звучання. Метою було донести до молоді всю багатогранність Гуцульщини. Це і був початок історії під назвою "T.HUTSULS".

T.HUTSULS / Алекса Цимбал/Instagram

Ти, Алексо, зі Сходу, хлопці з Коломиї, Заходу. Цікавий мікс, враховуючи десятирічні російські ІПСО, що Схід і Захід – нібито окремі ментальні народи. Розкажіть про ваш досвід переїзду до Коломиї, рефлексій на цю тему.

Я родом зі Слов’янська Донецької області. Там виростала, навчалася. У Київ поїхала вивчати естрадний спів в університет ім. Бориса Грінченка незадовго після початку війни росії проти України. Згодом те саме зробила й моя сестра Аріна Цимбал (у КНУКіМ, факультет Сценічного мистецтва, на режисера естради та масових свят). Вона тепер, до речі, також працює на Hutsul Planet – режисером на Hutsul-Art Production. Це вона знімає всі наші відео. А десь за рік до повномасштабного вторгнення уся моя сім'я перебралася до столиці.

У Коломию ж у 2021-му я приїхала за музикою. Почавши писати власні пісні, я відчувала, що звучання, яке мені потрібно, не знайти поруч.

Я хотіла наживо почути гру цимбалів, сопілки, дримби…

Тому, коли я вперше приїхала до Коломиї (це була дуже бажана подорож для мене), все було новим, цікавим, колоритним. І йшло це все найперше від людей, з якими я познайомилася, а також від архітектури самого міста і настрою, який витає у повітрі. Уже рік я живу у Коломиї і мені тут комфортно, почуваюся дуже затишно. Тому вже можу сміливо сказати, що це прикарпатське містечко стало для мене другим рідним містом.

Щодо гурту, то скажу так: ми всі дуже різні, але маємо одну мету – від першого дня і до нині. У нас все дуже просто і трушно: ми граємо і пишемо так, як відчуваємо, – серцем, душею!

Алекса Цимбал / Instagram

Відомо, що у своїх піснях ви застосовуєте звучання народних інструментів: сопілки, цимбалів тощо. І які то гуцули без трембіти? То як відбувається запис традиційних інструментів сьогодні?

Ми майже щодня пишемо і створюємо щось нове. Велика радість, що в Коломиї відкрилась Hutsul Planet Records, бо саме тут, на цій студії, ми маємо змогу творити й експериментувати, стираючи всі кордони.

Записуємо живе звучання всіх автентичних інструментів, до яких маємо доступ: різні види сопілок, цимбали, дримби, козу, ріжки та багато всього іншого. Звучання традиційних інструментів ми огортаємо у модне, сучасне, трендове. І, до речі, за цю ділянку роботи у нас відповідає наш талановитий аранжувальник Рустам Надвірнянський.

Ось, з трембітою складніше: через доволі немалі об’єми, є певні складнощі навіть у її транспортуванні, але для гуцулів немає нічого неможливого. Ми робимо накопичення і потім застосовуємо ці звучання в наших піснях, які ви можете почути включивши будь-яку пісню "T.HUTSULS".

Мені відомо, що гуцульською трембітою ви не обмежуєтеся, адже знімаєте також кліпи в Карпатах, в екстремальних умовах. Показуєте красу гір, а у своїх образах – українські прикраси, зокрема силянки і гердани. Це вдало підібраний образ гурту чи здебільшого самобутність кожного з команди? Що вас творить такими, які ви є сьогодні?

Усе йде зсередини. Немає сталої задачі в образах вбиратися у суто гуцульський стрій.

Ми – сучасні молоді люди, тому міксуємо в образах все, що нас надихає. Чарівна зґарда на шиї разом з пальто, або крисаня з кросівками – усе круто поєднується з нашою трушністю, яку ми й транслюємо у всьому.

Те саме стосується і зйомок: мальовничі Карпати, безумовно, - джерело нашого натхнення, і хочеться знімати й показувати їх ще більше. Але якщо погода дійсно працює проти нас, ми не бачимо жодної проблеми, аби просто піти вулицями Коломиї й зняти не менш круте відео.

T.HUTSULS / Алекса Цимбал/Instagram

Логічно, що зараз ми знаходимося на хвилі всього українського. Ми відроджуємо те "національне" в собі, тож не дивно, що зараз суспільство цікавиться всім автентичним. Мушу визнати, ви блискуче задовольняєте цю потребу українців. Та чи не боїтеся, як багато хто зазначає сьогодні, швидкої втрати "данини моді"?

Це правда, сьогодні пісень українською, стало лунати у кілька разів більше, ніж рік тому. Але це так круто, ми тільки підтримуємо цей рух. Бо ми маємо знати та пам’ятати своє, рідне, відроджувати автентичне і поширювати по всій території нашої Неньки.

Гуцульська культура живе й розвивається, змінюється й доповнюється, запалює кожного. Тому наша мета не просто не втратити те, що створено віками, а й примножувати. Творити гуцульське тут і зараз.

А стосовно того чи не боїмося, – точно ні, бо найцікавіше в нас – це любов та жага до експериментів. Тож ідей від "T.HUTSULS" є і буде ще дуже багато. Цього року ми плануємо багато експериментувати із саундом.

Якщо ви вже прочинили завісу майбутнього, то попросимо вас розповісти про плани гурту, про які вже можна і хочеться поговорити.

Нам дуже цікава думка слухача, його фідбек, бо ми дійсно вклали багато себе в кожен звук інструменту, вокалу, саунд-продюсування. Тому надалі гурт точно не планує зупинятися. Наші ідеї не дають нам спати, ми активно працюємо над новими піснями й плануємо найближчим часом вже нові релізи. Стежте за нами в соцмережах, обіцяємо, що обов’язково вас здивуємо новими проявами від "T.HUTSULS".

"T.HUTSULS" складається із 5 учасників. Окрім вокалістки Алекси Цимбал, це музиканти Ігор Чоборяк, який грає на басу, за цимбали відповідає Олег Пазюк, Андрій Секрета володіє грою на сопілці, і ді-джей Остап Балух.

Розмовляла Тетяна Жидак

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