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Інтерв'ю з YAGODA: про волонтерство, пошук натхнення та новий етап у кар'єрі
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Співачка YAGODA розповіла, як розпочалося її 24 лютого, у який спосіб вона допомагає та волонтерить, а також поділилася потаємним та важливим про свою творчість. Далі – читайте в ексклюзивному інтерв'ю з виконавицею!
YAGODA, справжнє ім'я Лілія Верес, ділиться, що її образ у трьох словах – це ніжність, магія та любов. Музика для неї – це душа. Співачка живе нею вже багато років, а щодо вподобань зазначає, що любить різну, адже меломан та вважає, що музика – це один з найкращих винаходів людства. А псевдонім YAGODA не просто так, адже ягоди дівчина любить з дитинства – найдужче, напевно, малину, яку дідусь їй приносив щоранку влітку, коли була маленькою.
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24 лютого для співачки YAGODA розпочалося з дзвінка мами, яка у слухавку сказала: "Ліля, війна почалася":
Я була на сьомому місяці вагітності, тому одразу почала збирати валізу, хоча не розуміла своїх подальших дій".
Війна змінила кожного з нас й змусила переглянути свої цінності:
Я зрозуміла, що вмію ненавидіти, до війни я не впускала собі в серце такі почуття. Я навчилася цінувати більше прості речі: зустрічі з близькими, розмови, можливість випити каву у центрі міста та не переживати про тривоги тощо".
Коли почалася повномасштабна війна співачка надала безплатно свою квартиру для переселенців:
В перший день війни я виїхала за кордон, при надії, і одразу для себе вирішила, що моя квартира не може бути пустою. Багатьом знайомим я писала, що вони можуть пожити в мене. В моїй квартирі оселилася сім'я з Києва. Це знайомі моїх знайомих. Ми не знали один одного до цього, але війна зблизила дуже різних людей. Вони десь тиждень ночували у підвалі з малою дитиною. Я просто не могла залишити їх без допомоги. Бо становище скрутне у всіх й на цьому не можна наживатися. Це аморально".
Виконавиця ділиться думками, як на неї впливають події сьогодення:
Я вдома, і тут мені справді найкраще. Відчуваю себе по-різному, як, мабуть, і всі українці. То піднесено, то сумно – і так з дня на день. Але у цьому всьому вчуся цінувати все, що маю і не втрачати віру. А ще, всі ці почуття часто знаходять відгук у моїх піснях".
YAGODA розповідає, як у ці рятується від апатії та де шукає натхнення:
Я не глушу апатію чимось. Якщо вона є, то намагаюся з нею жити. І тоді вона природно проходить. Зараз взагалі емоційний стан дуже нестабільний – гойдалка. Але ще з того що дійсно допомагає – це йога".
Під час війни YAGODA розпочала новий етап у своїй кар'єрі – сама пише вірші для своїх пісень, винятково українською мовою:
Я писала вірші українською і до війни, всі свої пісні теж писала сама. Та зараз тексти стали іншими, і захотілося ще більше писати. Пісня "Сонце" народилася буквально за 10 хвилин, я написала її пізно вночі. Це був період, коли активно говорили про ядерну загрозу, аукраїнська армія повертала наші міста. Я подумала, щоб не було, а сонце завжди світитиме, бо жага до життя сильніша за смерть".
Слухати пісню YAGODA – Сонце:
Сольну кар'єру співачка YAGODA розпочала три роки тому. Зараз вона активно бере участь у благодійних концертах на підтримку ЗСУ, пише пісні та навесні збирається випустити альбом:
За цей час я виросла як музикантка. Для мене це дуже важливо. Загалом хвалити сама себе не люблю, але кілька моїх пісень мають мільйонні прослуховування, а коли слухають – це головне досягнення для артиста".
Про альбом розповідає наступне:
Це мініісторія про відчуття себе, про почуття, які виникають під час війни. Адже ми, попри все, продовжуємо любити, вірити, творити. Ці емоції я вирішила зібрати у таку історію. До цього я випускала лише сингли. Тому це очікувана для мене подія, якою я живу вже кілька місяців. А ще там буде дуетна пісня, але поки я не буду казати з якою виконавицею. Зараз йдуть перемовини. Незабаром все побачите та почуєте. Це пісня – маніфест. Про сильних та незалежних українок".
Серед українських артистів YAGODA, від кого можна отримати натхнення, співачка виділяє Артема Пивоварова й зазначає, що.у нього просто шалена енергетика, яка не може залишити байдужою – він робить круту і якісну музику.
Багато артистів, коли почалося повномасштабне вторгнення, забули про наратив "культура поза політикою", а дехто і досі замовчує війну та каже "не все так однозначно". Співачка відповідає, про кого з колег змінила свою думку на краще, а в кому розчарувалася:
Я намагаюся сильно не зачаровуватися, щоб потім не розчаровуватися. Тому не очікую дива від людей. Артисти, які були проросійського спрямування до війни, такими й залишилися, для мене вони не існували "до" і не існують "після". Ті що змінили свою позицію під час війни – непогано, краще пізно ніж ніколи".
Про волонтерство та фінансову допомогу розповідає наступне:
Мій продюсер кліпу "Дощі", Олег Давидов, зараз на фронті. Його дружина, режисерка Tony Moro (Юлія Антонюк), відкрила збір коштів на автівку. На фронті вони ну конче необхідні. Я та вся команда, з якою ми працювали, долучилися до зборів. У підсумку Юля закрила збір на два автомобілі. Деколи люди можуть не розуміти, чому так часто роблять збори на автомобіль. То хочу розказати, що на фронті вони дуже часто ламаються та потребують ремонту, або іноді взагалі не підлягають відновленню. І треба купувати нове авто.
Після нашої Перемоги YAGODA планує зібрати всіх друзів та влаштую велику вечірку.
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