Інтерв'ю з PANCHYSHYN: про музику під час війни, збори для ЗСУ та новий мистецький проєкт

Остап Панчишин – фронтмен гурту PANCHYSHYN. Співак розповів, як змінилося його життя з початком повномасштабної війни, поділився думками щодо російського контенту та розвитку українського шоубізнесу. Далі читайте ексклюзивне інтерв'ю з музикантом!

З початком повномасштабної війни, яку розв'язала росія 24 лютого, життя співака Остапа Панчишина змінилося кардинально. Раніше було багато творчих і життєвих планів, які в один момент зникли й музикант був вимушений підлаштуватися під нові обставини, які диктує воєнний час.

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Панчишин зазначає, що єдине, що не змінилося – це його основне заняття – сольна творчість та створення пісень для українських артистів. Саме це допомагає триматися в адекватному емоційному стані й хоч трохи перемикатися з новин на щось позитивне.

Зміну свідомого стану наразі проходять всі українці і я не виключення. На першому плані зараз духовні цінності: співчуття, підтримка, дружба, а також помітний зріст загального патріотизму і незламності національного духу", – розповідає співак.

Стан українського шоубізнесу артист оцінює як такий, що на рівні виживання:

Всі культурні діячі у важкій фінансовій скруті, творчість зараз не монетизується, бо на першому плані інші потреби у людей. Після закінчення війни цю галузь треба буде наново перезавантажувати".

Зараз багато артистів роблять свій внесок у допомогу для ЗСУ через благодійні концерти та проєкти. PANCHYSHYN не виключення, адже долучаєтеся до таких ініціатив:

Я використовую свій музичний потенціал і можливості на всі 100%, аби зробити свій внесок у наближення перемоги. Ніколи не відмовляю, коли до мене звертаються із пропозицією виступити на благодійному концерті. Я брав участь у багатьох таких. Здебільшого, вони орієнтовані на збір коштів на потреби ЗСУ, але був і виступ на підтримку дітей-переселенців, наприклад".

Музикант нещодавно повернувся з Польщі та Німеччини, де давав кілька концертів. Остап Панчишин зазначає, що наші земляки за кордоном приймали артистів як рідних, приходили на концерти, співали разом з ними та робили свої благодійні внески. Попри це, співаки відчували їхню сильну тугу за рідною країною й намагалися підтримали морально своєю творчістю та присутністю. Також були й іноземні слухачі. Музикант розповідає, як вони сприйняли українську та концерти для переселенців з України:

Я був дуже приємно вражений ставленням до мене, як до українського артиста, так і до української музики, яку я виконував. Поляки та німці із задоволенням слухали пісні нашою співучою мовою і все розуміли й відчували на емоційному рівні. Вони цінують майстерність виконання і професіоналізм загалом, тому зацінили звучання нашої команди. Ми отримали багато приємних відгуків на нашу творчість".

Наразі у суспільстві стоїть гостро мовне питання. Остап Панчишин щиро поділився своїм ставленням до російської музики на території України та українських артистів, які продовжують співати російською:

Останнім часом я не чув пісні російською в медіапросторі. На початку війни щось ще звучало, а зараз вже ніби всі російськомовні виконавці перейшли на українську і це не може не радувати. Моє ставлення до мовного питання таке: є тільки одна мова – українська, яка є офіційною в нашій країні. Мова – це наша національна ідентифікація, це наше коріння і глибока повага до традицій. Багато хто з моїх російськомовних друзів вже принципово перейшли в побуті на українську і я впевнений, що цей процес буде прогресивним, бо нам всім потрібен час для усвідомлення своєї особистої ідентифікації".

Цікаво, що артист не зупиняється лише на музиці у своїй творчості, а готує новий проєкт, який пов'язаний з мистецтвом і не має аналогів в Україні. Скоро його презентують широкій аудиторії. Проєкт унікальний тим, що об'єдналися візуальне мистецтво і музичне за допомогою сучасних графічних технологій.

Мій рідний брат, Лесь Панчишин – художник. Він створив серію картин про зруйновані війною міста України. За допомогою графіки ми оживили ці картини й вони стали ще глибше впливати на глядача. Підсилювати емоційний вплив ми будемо спеціальною музичною програмою, в якій також бере участь українська виконавиця Світлана Германова (SVIT). Плануємо презентувати цей мультимедійний проєкт на початку наступного року, він буде називатися "Народження Мрії".

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