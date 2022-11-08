Найсексуальніший чоловік планети 2022 року: журнал People назвав відомого актора

Щороку, від 1985 року, видання People визначає найсексуальнішого чоловіка року з нині живих. Здебільшого такий титул отримують актори й цьогоріч не виняток. Читайте далі та дізнайтеся, який зірковий красень отримав це звання!

Американський актор Кріс Еванс став найсексуальнішим чоловіком планети за версією авторитетного журналу People й знявся у фотосесії для обкладинки.

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41-річний актор Кріс Еванс – зірка фільмів Marvel у ролі Капітана Америки.

Моя мама буде дуже щаслива. Вона пишається всім, що я роблю, але це те, чим вона дійсно може похвалитися", – прокоментував актор в інтерв'ю журналу People.

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