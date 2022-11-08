Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Війна Українська музика

Найсексуальніший чоловік планети 2022 року: журнал People назвав відомого актора

  • 387
Найсексуальніший чоловік планети 2022 року: журнал People назвав відомого актора - фото 1

Щороку, від 1985 року, видання People визначає найсексуальнішого чоловіка року з нині живих. Здебільшого такий титул отримують актори й цьогоріч не виняток. Читайте далі та дізнайтеся, який зірковий красень отримав це звання!

Американський актор Кріс Еванс став найсексуальнішим чоловіком планети за версією авторитетного журналу People й знявся у фотосесії для обкладинки.

І ще: Українці обрали журі Нацвідбору на Євробачення 2023: трійка зірок, які будуть суддями

41-річний актор Кріс Еванс – зірка фільмів Marvel у ролі Капітана Америки.

Моя мама буде дуже щаслива. Вона пишається всім, що я роблю, але це те, чим вона дійсно може похвалитися", – прокоментував актор в інтерв'ю журналу People.

До теми: Kalush Orchestra стануть спеціальними гостями MTV EMA 2022

пропозиції партнерів
Новини