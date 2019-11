Інсайдери розкрили точну дату анонсу та ціну PlayStation 5

Ігрова консоль PlayStation 5 обросла шаленою кількістю чуток. Воно й не дивно, адже на вихід нової приставки геймери по всьому світу чекають кілька років. Тепер же у мережі з'явилась дата випуску, а також стартова ціна новинки!

Інсайдер під ніком PSErebus повідомив користувачам мережі твіттер точну дату випуску PlayStation 5, а також її ціну на старті. Трохи раніше це ж джерело назвало дату виходу Xbox Project Scarlett. За його даними, консоль від Microsoft випередить конкурента на пару тижнів.

Sony покаже PlayStation 5 у декількох країнах у період свят 2020 року. У Північній Америці консоль стане доступна 20 листопада за рекомендованою ціною $ 499.

Також у наступних постах PSErebus зазначив, що в комплекті з PS5 буде йти SSD-накопичувач об'ємом 2 ТБ і гра Gran Turismo 7. А ще трохи пізніше інсайдер розкрив вартість Xbox Project Scarlett: згідно з його відомостями, вона буде такою ж, як у конкурента. Дату виходу консолі Microsoft він розкрив минулого тижня. На його думку, це трапиться 6 листопада 2020 року.

Тут можна було б подумати, що якось занадто багато вийшло важливих інсайдів для одного не надто популярного Twitter-акаунта. Критичний погляд на ситуацію – корисна і правильна справа, але не варто забувати, що це джерело раніше відзначилося правильним прогнозом дати виходу The Last of Us Part II. Яку, втім, згодом перенесли.

