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20 розбитих авто: дивіться круту рекламу PlayStation 4, яку зняли в Києві

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It's Time to Play - фото 1
It's Time to Play

Розбиті машини, проламані стіни, професійні каскадери та купу екшну – компанія Sony оприлюднила рекламний ролик консолі PlayStation 4, який знімали у Києві. Зацініть круте відео!

Рекламу PlayStation 4 знімали в столиці України в серпні 2019 року. Кадри для ролика фільмували протягом чотирьох днів на трьох основних локаціях: на Спортивній площі, на парковці ТРЦ "Україна" та поблизу університету КПІ. Решту сцен були створені у павільйоні.

Це цікаво: Sony оголосила дату виходу довгоочікуваної PlayStation 5

У продакшн-студії Radioaktive Film зазначили, до фінальної сцени було залучено 300 людей масовки та 23 каскадери. Для ефектних кадрів розбили аж 20 автомобілів, а для сцени з руйнуванням стіни у ванній довелось зламати 11 стін. На нашу думку, це того вартувало.

Дивіться, що з цього вийшло і ви! Реклама PS4:

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Джерело: the-village.com.ua
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