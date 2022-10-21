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Війна Українська музика

In The Shadows of Ukraine: Kalush Orchestra і The Rasmus поєднали легендарний рок з фолком

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In The Shadows of Ukraine: Kalush Orchestra і The Rasmus поєднали легендарний рок з фолком - фото 1

Музиканти об'єднали легендарну рок-пісню з неповторним звучанням українського фольку – так виникнула пісня "In The Shadows of Ukraine". Слухайте оригінальну колаборацію артистів з гуртів "Kalush Orchestra" та "The Rasmus"!

Фінський гурт "The Rasmus", який виступав на "Євробаченні 2022" і цьогорічні представники від України на пісенному конкурсі "Kalush Orchestra" створили спільний сингл. Цей трек став інтерпретацією легендарної пісні фінів "In the Shadows" 2003 року та українських мотивів.

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Наша місія – щоб якомога більше людей дізналися про цю війну та мужність українського народу. Тому ми вирішили зняти кліп на цю пісню. Ми віримо, що "Сонце зійде, зникнуть всі воріженьки", – йдеться в описі до пісні.

Слухати пісню Kalush Orchestra & The Rasmus – In The Shadows of Ukraine:

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