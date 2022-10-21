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Музичний лейбл ENKO представив нового артиста, який вже встиг підкорити Мережу
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Музичний лейбл ENKO, який заснували alyona alyona та Іван Клименко, представив нового артиста. До команди лейблу приєднався Олександр Люббоженко з Дніпра, більш відомий як колоритний учасник "Голосу країни" Козак Сіромаха.
Дніпрянин відомий своєю участю у телевізійному шоу "Голос країни", 8 сезон. Там він виступив із піснею "Засвіт встали козаченьки" та розвернув до себе усі чотири тренерські крісла, вирішивши працювати у команді Джамали. Хоча Козак Сіромаха не став переможцем телевізійного вокального батлу, його помітив музичний продюсер Іван Клименко.
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Козак Сіромаха закінчив академію козацтва і "довів право носити чуба". Олександр викладає козацькі види бойових мистецтв, а також працює у театрі "Люті козаки", де виконує трюки на конях та бойовий гопак.
Десь півтора місяця я намагався знайти його контакт. Це було не так легко, мушу зізнатися, оскільки Козак Сіромаха не користується мобільним телефоном. Нам допомогла Джамала сконтактуватися з ним. Два роки тому це ще було. Ми тоді запросили його на студію і записали акустичний альбом. Вирішили зробити йому такий подарунок. Хоча Козак Сіромаха його так і не випустив за ці два роки, але каже що слухає вдома з друзями" – говорить Іван Клименко.
За словами музичного продюсера, у лейбла ENKO досить амбітні плани не тільки познайомити українську аудиторію з новим артистом, але й зробити багато цікавих треків, які б були цікавими слухачам світової спільноти. Співпрацювати лейбл вирішив з Козаком Сіромахою, оскільки хочеться якомога більше занурювати слухачів в українську культуру та традиції.
Мені здається, що Козак Сіромаха – це досить сильний носій української культури, а особливо козацтва. Мені він імпонує не тільки як персонаж, а і як сильна вольова людина з принципами та цінностями. До речі, деякі у нас схожі. Думаю, у спільній синергії нам вдасться створити багато нового і крутого матеріалу, яким вже зовсім скоро почнемо ділитися зі слухачами", – говорить засновник лейблу ENKO.
До речі, Мережу вже підкорило спільне відео Козака Сіромахи з гуртом Kalush Orchestra "Крадуть русаки наш сонях", в якому артисти заспівали про козаків.
Щоб відчути рідну культуру повною мірою, потрібно спробувати її в себе надіти – у прямому і переносному сенсі. Тож спочатку я вдягнув шаровари, потім з'явилася зброя, коні… Потім я почав медитувати, спілкуватися з людьми з різних конфесій, читав багато книг. Звідусіль отримував різну інформацію, і це дало мені набагато більше, ніж традиційна освіта. Після школи я закінчив ПТУ, працював кравцем: зараз сам собі шию шаровари та навіть джинси! Ким тільки я не був – будівельником, охоронцем, продавцем у магазині, менеджером, тренером у фітнес-центрі… Практично скрізь мені радили: йди до театрального вишу, ти ж природжений артист. Так у 2000-х роках я закінчив Національну академію керівних кадрів культури та мистецтв за спеціальністю "сучасна хореографія", приєднався до театру "Люті козаки" і намагаюся зараз ламати всі стереотипи з приводу того, що козак – це лише горілка та шабля. Справжній козак – це благородна людина з чудовим почуттям гумору, яка навіть із найскладніших ситуацій виходить героєм! Козак може бути справжнім артистом. Тому я починаю співпрацю з музичним лейблом ENKO", – говорить Олександр.
Останніми місяцями мільйонні прослуховування за версією Apple Music збирають українські виконавці, виконавці репу та інді-поп звучання. Найбільш відомими є артисти з лейбла ENKO. До них належать Kalush, alyona alyona, Skofka. До речі, 17 жовтня, музичний лейбл відсвяткував свою другу річницю створення.
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